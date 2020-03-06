Экономика
СаминвесторГосдума может сократить срок выкупа акций Сбербанка у миноритариев
Сегодня, 6 марта 2020 года, стало известно, что Госдума РФ рассматривает возможность сократить срок выкупа акций ПАО «Сбербанк России» у миноритариев с 70-80 дней до 20-30 дней.
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Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о выкупе у Центробанка акций Сбербанка
Эхо Москвы04 марта в 12:02
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка
Парламентская газета04 марта в 09:23
Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка
The Moscow Post03 марта в 03:18
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Экономика
Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
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Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинение журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что тот виновен в доносе на лидера сборной Рсосии Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Политика
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Политика
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В ДТП под Новосибирском погиб молодой омский спортсмен
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Происшествия
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В числе фигурантов дела значатся семь человек, помимо сотрудников ДПС в списке значатся начальник ОЭБиПК ОМВД России по Успенскому району и экс-оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Здоровье
Челябинский суд обязал Минздрав купить лекарство ребенку со СМА
Центральный районный суд Челябинска обязал региональный Минздрав обеспечить девочку, рожденную в результате искусственного оплодотворения, дорогостоящим препаратом для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА).
Политика
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Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
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Происшествия
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Музыка
Критик Рудченко: Новая песня Бузовой не станет хитом
Транспорт
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 перестает функционировать после обновления MIUI
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Политика
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Как посиделки у костра могут отразиться на здоровье
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Общество
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Общество
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Экономика
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Общество
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«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов.
Игры
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Как разработчики написали у себя в микроблоге, игра поступит в продажу для ПК (Steam) уже 23 апреля.