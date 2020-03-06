Сегодня, 6 марта 2020 года, стало известно, что Госдума РФ рассматривает возможность сократить срок выкупа акций ПАО «Сбербанк России» у миноритариев с 70-80 дней до 20-30 дней.

Происшествия В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Общество В Москве кремировали мужа блогера Диденко Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.

Биатлон Тихонов резко ответил на обвинения Губерниева в доносе на Логинова Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинение журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что тот виновен в доносе на лидера сборной Рсосии Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

Политика Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика «Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.

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Происшествия СК рассказал о новых задержаниях по делу полицейских-взяточников В числе фигурантов дела значатся семь человек, помимо сотрудников ДПС в списке значатся начальник ОЭБиПК ОМВД России по Успенскому району и экс-оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Транспорт «Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.

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Политика Утверждена новая структура аппарата правительства В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.

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