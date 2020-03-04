Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка

Экономика Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.

Общество В правительстве объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 1 июня ввести в стране временный запрет на вывоз масок и некоторых других медицинских изделий, среди которых: комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, вата, марля, бинты, медицинские перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.

Авто Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар» Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Политика Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Елизавета II вручила награды в перчатках Королева Великобритании Елизавета II впервые за десятилетие провела в перчатках традиционное вручение наград на фоне роста числа инфицированных коронавирусом в стране.

Политика Путин внес поправки к законопроекту об изменении Конституции Поправки президента России Владимира Путина к законопроекту о Конституции поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет РИА Новости.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю выросли на 784 тыс. баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 784 тыс. баррелей и по данным на 28 февраля достигли 444,119 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.

Экономика ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25% Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Экономика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.

Политика Байден опередил Сандерса на праймериз «супервторника» В 10 из 15 штатов и территорий США на праймериз демократов в ходе «супервторника» одержал победу бывший вице-президент Джозеф Байден.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.