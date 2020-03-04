Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
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Госдума одобрила законопроект о выкупе кабмином Сбербанка у ЦБ

Ведомости11:21

Госдума одобрила заокопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих ЦБ

Накануне.Ru11:26

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москва09:27

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

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Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о выкупе акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъ09:32

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газета09:23
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
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Напомним, что матч 1/4 финала Кубка России между "Ахматом" и "Зенитом" состоится 4 марта в Грозном.
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Рада выбрала Шмыгаля новым премьером Украины

Верховная рада Украины проголосовала за кандидатуру Дениса Шмыгаля в качестве нового премьер-министра страны.
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Зеленский заявил, что кабмину нужны «новые мозги и сердца»

Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады заявил, что правительству «нужны новые мозги и новые сердца», пишет ТАСС.
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Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera

Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
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Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс вчера в 08:51
Политика

Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе

Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:22
Общество

Елизавета II вручила награды в перчатках

Королева Великобритании Елизавета II впервые за десятилетие провела в перчатках традиционное вручение наград на фоне роста числа инфицированных коронавирусом в стране.
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Путин внес поправки к законопроекту об изменении Конституции

Поправки президента России Владимира Путина к законопроекту о Конституции поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 02 марта в 13:54
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 784 тыс. баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 784 тыс. баррелей и по данным на 28 февраля достигли 444,119 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
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Экономика

ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
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Роналду вернулся в Турин, навестив мать, у которой случился инсульт

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в Турин из Португалии, где он навестил свою маму Долореш, у которой случился инсульт.
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
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ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери

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Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Какая-то «бодяга»: отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД

87-летний народный артист Болгарии и России Бедрос Киркоров прокомментировал появившуюся информацию о его задолженности ГИБДД.
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Байден опередил Сандерса на праймериз «супервторника»

В 10 из 15 штатов и территорий США на праймериз демократов в ходе «супервторника» одержал победу бывший вице-президент Джозеф Байден.
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Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости вчера в 10:14
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Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться

РИА Новости 10:42
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У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей

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