с чего всё началось

Как отмечается, эта цена будет «зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки». Ранее в ЦБ предложили продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка. 17 февраля соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.

Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

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