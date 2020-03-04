Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Как отмечается, эта цена будет «зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки». Ранее в ЦБ предложили продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка. 17 февраля соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России
 контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Российская газетавчера в 11:01

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ТАСС10:06

«Схема мутная». Как Госдума одобрила покупку акций Сбербанка за средства ФНБ

Накануне.Ru04:47

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новостивчера в 09:27

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москвавчера в 09:27

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газетавчера в 09:23

Законопроект о приобретении кабмином акций Сбербанка одобрили в Госдуме

News.ru03 марта в 04:07

Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка

The Moscow Post03 марта в 03:18
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Как пояснено, проект "Кино Mail.ru" изучил предпочтения зрительниц и составил на их основе рейтинг, в который вошли "наиболее высоко и часто оцениваемые женской аудиторией ленты".
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Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет триллер о Бермудском треугольнике

Создатель экранизации комиксов Marvel "Доктор Стрэндж" Скотт Дерриксон снимет триллер, действие которого будет происходить в знаменитом Бермудском треугольнике.
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Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.
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В Пентагоне сравнили гиперзвуковые разработки США и России

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Президент «Ювентуса»: «Аталанта» — в ЛЧ? У них был всего один отличный сезон

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об участии «Аталанты», занявшей третье место в прошлом сезоне Серии А, в Лиге чемпионов.
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«РусГидро» списывает Дальний Восток из прибыли

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СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию в связи со 100-летием установления дипотношений между двумя странами.
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