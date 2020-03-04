Экономика
RT на русскомГосдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Как отмечается, эта цена будет «зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки». Ранее в ЦБ предложили продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка. 17 февраля соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.Российская газетавчера в 11:01
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка
Парламентская газетавчера в 09:23
Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка
The Moscow Post03 марта в 03:18
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Общество
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В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
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Кино
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Политика
Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки
Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об участии «Аталанты», занявшей третье место в прошлом сезоне Серии А, в Лиге чемпионов.
Гаджеты
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Huawei P40 Pro будет представлен уже через три недели, 26 марта.
Общество
ВЦИОМ: 83% россиян знают о голосовании по поправкам к Конституции
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Экономика
«РусГидро» списывает Дальний Восток из прибыли
Размер дивидендов, по ожиданиям компании, останется примерно на прошлогоднем уровне — около 15,7 млрд руб. В 2019 году чистая прибыль "РусГидро" по МСФО составила 643 млн руб. против прибыли 31,8 млрд руб. в 2018 году, следует из материалов компании.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая украинцев закончился
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Кино
Из-за коронавируса перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
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Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Гаджеты
Apple предупредила сервисные центры о нехватке iPhone для замены
По сообщениям сетевых источников, компания Apple уведомила сотрудников фирменных сервисных центров о нехватке iPhone, выдающихся на замену сломанных экземпляров.
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СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Политика
Эрдоган пригласил Путина в Турцию к 100-летию дипотношений
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию в связи со 100-летием установления дипотношений между двумя странами.