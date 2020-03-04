с чего всё началось

Сам министр финансов Антон Силуанов обращает внимание на то, что прибыль Сбербанка будет направляться на финансирование социальных мер, которые были озвучены в послании президента. «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния», – уточнил министр.

Политика В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.

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Политика ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента "Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.

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