Экономика

МИР 24МИР 24Госдума одобрила законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Сам министр финансов Антон Силуанов обращает внимание на то, что прибыль Сбербанка будет направляться на финансирование социальных мер, которые были озвучены в послании президента. «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния», – уточнил министр.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России
 контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Российская газета04 марта в 11:01

Подробнее о событии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газета04 марта в 09:23

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости04 марта в 09:27

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о выкупе у Центробанка акций Сбербанка

Эхо Москвы04 марта в 12:02

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москва04 марта в 09:27

В ГД сообщили, что срок оферты миноритариям по выкупу акций Сбербанка сократится

ТАССвчера в 10:06

Законопроект о приобретении кабмином акций Сбербанка одобрили в Госдуме

News.ru03 марта в 04:07

Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка

The Moscow Post03 марта в 03:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК вчера в 09:42
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости вчера в 14:41
Политика

Блогеры нашли тайные знаки на снимках встречи Путина и Эрдогана

Блогеры отметили, что президенты сидели у камина, на котором стояли часы с бронзовой статуэткой по мотивам работы скульптора Евгения Лансере «Переход через Балканы».
Московский Комсомолец 04:51
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

RT на русском 02:50
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года

Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.
ТАСС 06:09
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Причиной смерти, по предварительной версии следствия, стало отравление. 6 марта трагическая новость пришла с запада Москвы.
Газета.Ru 05:11
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»

Газета.Ru вчера в 11:54
Космос

Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса

Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Вести.Ru вчера в 08:55
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 00:20
Общество

Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
РИА Новости 04:35
Происшествия

ФСБ и СК выявили исчезновение 3 млрд рублей «оборонных» средств

Масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннической схемы по хищению средств, выделенных на нужды оборонного комплекса, провели сотрудники ФСБ России и Следственного комитета РФ.
Российская газета 06:04
Происшествия

Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе

РИА Новости 06:05
Общество

Кейт Миддлтон похвалилась стройной фигурой в винтажном платье

Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.
ОК! вчера в 03:50
Биатлон

На Кубке мира по биатлону в Нове-Место стартует мужской спринт

В пятницу, 6 марта, в чешском городе Нове-Место состоится мужская спринтерская гонка.
Pravda.Ru 01:43
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Энергетика

ОПЕК предварительно согласовала дополнительное сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти организацией и не входящими в картель государствами (ОПЕК+) во втором квартале 2020 года ещё на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ОПЕК.
Rambler News Service вчера в 07:07
Армия и оружие

Названа дата премьеры Т-90М «Прорыв»

Российские военные впервые задействуют танки Т-90М «Прорыв» 9 мая в параде Победы на Красной площади в Москве.
Lenta.ru 05:15
Здоровье

В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса

В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Московский Комсомолец 04 марта в 09:59
Политика

ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента

"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
ТАСС вчера в 16:11
Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 03:55
Общество

Рустам Минниханов накормил мэра Казани школьным обедом

Рустама Минниханова сопровождал мэр Казани Ильсур Метшин и профильные чиновники.
Реальное время 05:20
Политика

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о Конституционном собрании

Фракция КПРФ в Государственной думе во главе с Геннадием Зюгановым внесла в нижнюю палату проект закона о Конституционном собрании.
Znak.com 05:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное