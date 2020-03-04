с чего всё началось

Сам министр финансов Антон Силуанов обращает внимание на то, что прибыль Сбербанка будет направляться на финансирование социальных мер, которые были озвучены в послании президента. «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния», – уточнил министр.

Кино Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика» Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.

Экономика Кудрин прокомментировал отмену ПМЭФ-2020 Как сообщало ИА REGNUM, XIV Петербургский международный экономический форум должен был проходить с 3 по 6 июня 2020 года, однако он был отменен из-за ситуации с коронавирусом.

Здоровье Более 10 работников КамАЗа отправили на карантин Автоконцерн «КамАЗ» принял решение отправить на домашний карантин 12 сотрудников и членов их семей, дабы обезопасить своих работников на фоне распространения коронавируса.

Гаджеты Видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 выйдут до конца года По данным компании, новые видеокарты появятся к концу года и будут на 50% энергоэффективней, чем RDNA 1. Данных о производительности пока нет, однако компания намекает, что они будут на уровне или даже мощнее.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Политика В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Политика Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".