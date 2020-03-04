Экономика
МИР 24Госдума одобрила законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Сам министр финансов Антон Силуанов обращает внимание на то, что прибыль Сбербанка будет направляться на финансирование социальных мер, которые были озвучены в послании президента. «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния», – уточнил министр.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.Российская газета04 марта в 11:01
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка
Парламентская газета04 марта в 09:23
Госдума приняла в первом чтении законопроект о выкупе акций Сбербанка у ЦБ
Коммерсантъ04 марта в 09:32
Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка
The Moscow Post03 марта в 03:18
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