Экономика

МИР 24МИР 24Госдума одобрила законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Сам министр финансов Антон Силуанов обращает внимание на то, что прибыль Сбербанка будет направляться на финансирование социальных мер, которые были озвучены в послании президента. «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния», – уточнил министр.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России
 контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Российская газета04 марта в 11:01

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газета04 марта в 09:23

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выкупе акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъ04 марта в 09:32

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости04 марта в 09:27

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москва04 марта в 09:27

Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению покупку правительством акций Сбербанка

ТАССвчера в 09:09

Законопроект о приобретении кабмином акций Сбербанка одобрили в Госдуме

News.ru03 марта в 04:07

Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка

The Moscow Post03 марта в 03:18
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Культура

Создатели «Чернобыля» снимут сериал по игре The Last of Us

Sibnet Новости вчера в 23:33
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Энергетика

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
Интерфакс 05:53
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия 04:30
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

ИА Новороссия вчера в 12:18
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве у посольства США в Тунисе

RT на русском 05:45
Кино

Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»

Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.
Газета.Ru 03:17
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Экономика

Кудрин прокомментировал отмену ПМЭФ-2020

Как сообщало ИА REGNUM, XIV Петербургский международный экономический форум должен был проходить с 3 по 6 июня 2020 года, однако он был отменен из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 06:09
Происшествия

ФСБ и СК выявили исчезновение 3 млрд рублей «оборонных» средств

Масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннической схемы по хищению средств, выделенных на нужды оборонного комплекса, провели сотрудники ФСБ России и Следственного комитета РФ.
Российская газета 06:04
Здоровье

Более 10 работников КамАЗа отправили на карантин

Автоконцерн «КамАЗ» принял решение отправить на домашний карантин 12 сотрудников и членов их семей, дабы обезопасить своих работников на фоне распространения коронавируса.
Телеканал 360° 04:59
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Гаджеты

Видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 выйдут до конца года

По данным компании, новые видеокарты появятся к концу года и будут на 50% энергоэффективней, чем RDNA 1. Данных о производительности пока нет, однако компания намекает, что они будут на уровне или даже мощнее.
Игромания.ру 04:22
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Кино

Появился финальный трейлер нового мультфильма о Скуби-Ду

Warner Bros. выложила финальный трейлер нового полнометражного мультфильма о Скуби-Ду и его команде.
Игромания.ру вчера в 12:13
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Наука

Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга

Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
OAnews 00:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова заявила о желании поскорее вернуться в Россию

RuNews24.ru 05:51
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Кино

Том Холланд крадёт со съёмок «Человека-паука» без ведома Marvel

Актёр заявил, что вся его квартира «завалена памятными предметами со съёмок».
REGNUM 02:01
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым

Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
Летидор 01:30
Футбол

Роналдиньо освобождён из-под ареста в Парагвае

REGNUM 05:53
Космос

НАСА опубликовало самую детальную панораму Марса

На официальном сайте НАСА появился снимок Марса, с самой детальной панорамой, сделанной когда-либо.
РЕН ТВ 05:53
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru вчера в 05:48
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
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