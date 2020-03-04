Экономика

МИР 24МИР 24Госдума одобрила законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Сам министр финансов Антон Силуанов обращает внимание на то, что прибыль Сбербанка будет направляться на финансирование социальных мер, которые были озвучены в послании президента. «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния», – уточнил министр.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России
 контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Российская газета04 марта в 11:01

Подробнее о событии

Фонд национального благосостояния. Откуда в нем деньги и как их используют

ТАСС06:30

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости04 марта в 09:27

Законопроект о приобретении кабмином акций Сбербанка одобрили в Госдуме

News.ru03 марта в 04:07

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москва04 марта в 09:27

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газета04 марта в 09:23

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о выкупе у Центробанка акций Сбербанка

Эхо Москвы04 марта в 12:02

Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка

The Moscow Post03 марта в 03:18
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Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Вести.Ru 06:03
Экономика

Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

По состоянию на 15:30 стоимость расписки TCS Group составила 1262,6 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже.
Коммерсантъ 04:24
Политика

ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента

"На посту президента женщину скорее не хотели бы видеть по 68% мужчин и женщин, в то время как на посту премьер-министра - 57% мужчин и 55% женщин соответственно", - сообщают ВЦИОМ и ЦПК.
ТАСС вчера в 16:11
Общество

Матвиенко призналась, что из-за коронавируса ни с кем не целуется

Московский Комсомолец 06:02
Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Энергетика

Стало известно о намерении России обвалить цены на нефть

Москва отклонила все предложения и согласна только продлить действующее соглашение об ограничении на второй квартал, даже если результат встречи обвалит стоимость нефти.
Lenta.ru 07:23
Политика

Эрдоган назвал сроки начала развертывания ЗРС С-400

Развертывание зенитных ракетных систем С-400 начнется в апреле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру 06:55
Происшествия

Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Вести.Ru 06:21
Общество

Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook.
РБК 05:57
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Российская газета 05:54
Политика

Владимир Путин прибыл в Иваново

REGNUM 06:34
Политика

Блогеры нашли тайные знаки на снимках встречи Путина и Эрдогана

Русскоязычные пользователи Twitter обратили внимание на символические предметы интерьера в зале Кремля, на фоне которых российский президент Владимир Путин принимал турецкого коллегу Реджепа Эрдогана.
Московский Комсомолец 04:51
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Наука

Названа биологическая причина желания отомстить

Исследователи из Китая провели ряд экспериментов и узнали биологические основы чувства мести, пишет портал «Волга-Медиа».
Московский Комсомолец 05:56
Происшествия

В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
РБК 06:44
Футбол

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

Английская Премьер-лига объявила имена претендентов на звание лучшему тренеру АПЛ по итогам февраля.
Sport24.ru 07:20
Технологии

Американцы испытали увеличенный дрон-камикадзе

N+1 01:48
Экономика

«Магнит» отрицает перенос штаб-квартиры в Москву

Рителейлер «Магнит», штаб-квартира которого находится в Краснодаре, не рассматривает ее перенос в Москву, заявили в пресс-службе компании.
Коммерсантъ 04:47
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 05:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Происшествия

На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

Газета.Ru 07:12
Экономика

Сумма секретного экспорта в России составила $55 миллиардов

Секретный экспорт в 2019 году сократился на 13%. В 2018 году сумма тайно вывезенных товаров составляла $63,8 млрд.
Газета.Ru 03:09
Происшествия

В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения

Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
RT на русском 06:55
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в России.
КМВ Новости вчера в 02:08
Биатлон

Немка Дениз Херрман победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Коммерсантъ вчера в 13:48
Общество

Михаила Ефремова не пустили на борт самолета

В петербуржском аэропорту Пулково заслуженного артиста России Михаила Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании airBaltic, выполнявшего рейс в Ригу.
Известия 07:01
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