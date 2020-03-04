Экономика

МИР 24МИР 24Госдума одобрила законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Сам министр финансов Антон Силуанов обращает внимание на то, что прибыль Сбербанка будет направляться на финансирование социальных мер, которые были озвучены в послании президента. «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния», – уточнил министр.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России
 контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Российская газета04 марта в 11:01

Подробнее о событии

В ГД сообщили, что срок оферты миноритариям по выкупу акций Сбербанка сократится

ТАССвчера в 10:06

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о выкупе у Центробанка акций Сбербанка

Эхо Москвы04 марта в 12:02

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости04 марта в 09:27

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москва04 марта в 09:27

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газета04 марта в 09:23

Законопроект о приобретении кабмином акций Сбербанка одобрили в Госдуме

News.ru03 марта в 04:07

Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка

The Moscow Post03 марта в 03:18
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Общество

В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях

Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.
Вечерний курьер вчера в 23:36
Культура

HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета вчера в 14:00
Политика

Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что страна должна подавать воду жителям Крыма, но не предприятиям.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Экономика

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов заявил, что в 2019 году темпы отзыва лицензий замедлились, однако расчистка в банковском секторе не завершена и дефолты некоторых кредитных организаций перенеслись на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 23:45
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости вчера в 14:41
Общество

Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в стране в 2020 году.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК вчера в 09:42
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК 04 марта в 19:03
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Манукян рассказал, во сколько ему обходится один ужин с Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян состоят в отношениях уже около года. Пара живет вместе и часто отправляются в общий отдых.
Mockva.ru вчера в 19:14
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.
РИА Новости вчера в 23:28
Футбол

Полузащитник «Тоттенхэма» Дайер едва не подрался с фанатом

Фанат обвинил полузащитника «шпор» в поражении команды в серии пенальти и, вдобавок, оскорблял младшего брата футболиста.
Известия 04 марта в 21:15
Общество

Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в американском минюсте.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Политика

«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Царьград вчера в 17:52
Армия и оружие

США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия

Популярная механика 04 марта в 01:35
Энергетика

Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России Александр Новак принял решение покинуть заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Деловое.ТВ 04 марта в 12:44
Гаджеты

На iPhone теперь можно установить ОС Android

Astera вчера в 01:26
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в России.
КМВ Новости вчера в 02:08
Транспорт

Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч

В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.
Авторамблер 03 марта в 03:20
Происшествия

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США

Российская газета вчера в 21:05
Футбол

В Лиге наций сборная России может сыграть на «Волгоград Арене»

Сегодня на конференции «Профессия – футбол» в Москве, прошедшей в Высшей школе экономики и посвященной дате 100 дней до начала чемпионата Европы-2020 по футболу, наставник национальной команды России заявил, что постарается матчи Лиги наций провести в Волгограде и Екатеринбурге.
Волгоградская правда вчера в 08:53
Кино

Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa 03 марта в 02:09
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 04 марта в 08:46
Экономика

«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой

Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Forbes вчера в 08:47
Армия и оружие

«Северная верфь» спустит на воду корвет «Ретивый»

На Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.
Город+ вчера в 11:04
Киберспорт

Nioh, Dead or Alive 6 и Ninja Gaiden Z — в Steam началась распродажа игр KOEI TECMO

В Steam началась акция «Распродажа издателя» KOEI TECMO.
CyberSport.ru вчера в 21:49
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