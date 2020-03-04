с чего всё началось

Сам министр финансов Антон Силуанов обращает внимание на то, что прибыль Сбербанка будет направляться на финансирование социальных мер, которые были озвучены в послании президента. «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния», – уточнил министр.

Общество В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.

Экономика Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска Управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов заявил, что в 2019 году темпы отзыва лицензий замедлились, однако расчистка в банковском секторе не завершена и дефолты некоторых кредитных организаций перенеслись на 2020 год.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Хоккей «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.

Общество Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в американском минюсте.

Транспорт Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.

Футбол В Лиге наций сборная России может сыграть на «Волгоград Арене» Сегодня на конференции «Профессия – футбол» в Москве, прошедшей в Высшей школе экономики и посвященной дате 100 дней до начала чемпионата Европы-2020 по футболу, наставник национальной команды России заявил, что постарается матчи Лиги наций провести в Волгограде и Екатеринбурге.