Экономика
МИР 24Госдума одобрила законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Сам министр финансов Антон Силуанов обращает внимание на то, что прибыль Сбербанка будет направляться на финансирование социальных мер, которые были озвучены в послании президента. «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния», – уточнил министр.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.Российская газетавчера в 11:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка
The Moscow Post03 марта в 03:18
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка
Парламентская газетавчера в 09:23
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Футбол
Мэр Бергамо — о словах Аньелли про «Аталанту»: «Это называется спорт»
Мэр Бергамо Джорджио Гори ответил на слова президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Назначенный 4 марта премьер-министром Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается не подавать воду в Крым.
Общество
Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Здоровье
Вернувшихся из Южной Кореи мать и ребенка проверят на коронавирус в Якутске
По имеющимся данным, мать ребенка обратилась к врачам детской городской больницы в Якутске.
Политика
Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.
Биатлон
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Наука
Скорбь по умершему партнеру может быть связана с раком кожи
Оказалось, что скорбь по умершему партнеру связана с пониженной вероятностью диагностирования меланомы, но с повышенном риском смерти от этого заболевания.
Политика
США положительно оценили договоренности РФ и Турции по Идлибу
Официальный представитель Госдепартамента США в беседе с журналистами прокомментировал итоги переговоров президентов Турции и России, завершившиеся договоренностью по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Кино
Режиссер «Апгрейда» назвал причину, по которой бросил франшизу «Пила»
Общество
ВЦИОМ узнал мнение россиян о поправках в Конституцию РФ
Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования об отношении жителей РФ к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума
В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Фигурное катание
На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру
Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Авто
Новый седан Genesis G80 показали официально
Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Культура
Чем закончился сериал «Триггер»
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Авто
Состоялся выход гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport
Старт производства новой версии состоится ко второй половине 2020 года.
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Общество
Россияне с точки зрения покупок в аптеках не поддались панике из-за коронавируса - «Ромир»
"Динамика, которую наблюдают наши эксперты, показывает, что с точки зрения покупок россияне относятся к новостям о эпидемии коронавируса достаточно спокойно", — прокомментировала результаты исследования директор по работе с клиентами сектора фарма холдинга Марина Шепотиненко.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Энергетика
Силуанов заявил о готовности России к возможному снижению цен на нефть
Министр напомнил, что в среду состоялся мониторинговый комитет ОПЕК+ по вопросу дальнейшей выработки политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти, договоренностей пока достигнуто не было.
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Происшествия
В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице
В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.