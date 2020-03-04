с чего всё началось

Сам министр финансов Антон Силуанов обращает внимание на то, что прибыль Сбербанка будет направляться на финансирование социальных мер, которые были озвучены в послании президента. «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния», – уточнил министр.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.

Общество Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.

Политика Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.

Биатлон МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Политика США положительно оценили договоренности РФ и Турции по Идлибу Официальный представитель Госдепартамента США в беседе с журналистами прокомментировал итоги переговоров президентов Турции и России, завершившиеся договоренностью по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Общество ВЦИОМ узнал мнение россиян о поправках в Конституцию РФ Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования об отношении жителей РФ к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.

Шоу-бизнес Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Общество В Москве кремировали мужа блогера Диденко Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.