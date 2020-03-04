Экономика

МИР 24МИР 24Госдума одобрила законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Сам министр финансов Антон Силуанов обращает внимание на то, что прибыль Сбербанка будет направляться на финансирование социальных мер, которые были озвучены в послании президента. «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния», – уточнил министр.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России
 контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Российская газетавчера в 11:01

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Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению покупку правительством акций Сбербанка

ТАСС09:09

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выкупе акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъвчера в 09:32

Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка

The Moscow Post03 марта в 03:18

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москвавчера в 09:27

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газетавчера в 09:23

Законопроект о приобретении кабмином акций Сбербанка одобрили в Госдуме

News.ru03 марта в 04:07

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новостивчера в 09:27
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Мэр Бергамо Джорджио Гори ответил на слова президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.
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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
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По имеющимся данным, мать ребенка обратилась к врачам детской городской больницы в Якутске.
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МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
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Скорбь по умершему партнеру может быть связана с раком кожи

Оказалось, что скорбь по умершему партнеру связана с пониженной вероятностью диагностирования меланомы, но с повышенном риском смерти от этого заболевания.
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США положительно оценили договоренности РФ и Турции по Идлибу

Официальный представитель Госдепартамента США в беседе с журналистами прокомментировал итоги переговоров президентов Турции и России, завершившиеся договоренностью по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 18:30
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В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Плюс один +1 07:02
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
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Режиссер «Апгрейда» назвал причину, по которой бросил франшизу «Пила»

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ВЦИОМ узнал мнение россиян о поправках в Конституцию РФ

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Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
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В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
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Фигурное катание

На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру

Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru 03 марта в 07:28
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Новый седан Genesis G80 показали официально

Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
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Чем закончился сериал «Триггер»

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Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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Состоялся выход гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport

Старт производства новой версии состоится ко второй половине 2020 года.
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В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
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"Динамика, которую наблюдают наши эксперты, показывает, что с точки зрения покупок россияне относятся к новостям о эпидемии коронавируса достаточно спокойно", — прокомментировала результаты исследования директор по работе с клиентами сектора фарма холдинга Марина Шепотиненко.
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Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
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Силуанов заявил о готовности России к возможному снижению цен на нефть

Министр напомнил, что в среду состоялся мониторинговый комитет ОПЕК+ по вопросу дальнейшей выработки политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти, договоренностей пока достигнуто не было.
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В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском 01:24
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В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице

В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
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