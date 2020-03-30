Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГосдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
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На заседании 31 марта Госдума рассмотрит в первом чтении поправки
 о праве кабмина вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации по всей стране или на ее части, а также устанавливать ряд правил для граждан и бизнеса.
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Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых

Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.
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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
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Экономика

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Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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Общество

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Специалисты компании проанализировали обезличенные данные, собираемые среди пользователей приложений "Яндекса", и получили статистику, на основе которой был рассчитан индекс самоизоляции для российских городов.
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Общество

Более 200 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики

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Общество

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Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК вчера в 15:19
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Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
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РИАМО вчера в 15:21
Происшествия

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Газета.Ru вчера в 01:54
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Газета.Ru 03:22
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В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ вчера в 04:09
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Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru вчера в 17:54
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 28 марта в 11:05
Общество

Распространение фейков о коронавирусе может повлечь до пяти лет тюрьмы

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
RT на русском вчера в 17:46
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