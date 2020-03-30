Коронавирус
Газета.RuГосдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
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На заседании 31 марта Госдума рассмотрит в первом чтении поправки о праве кабмина вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации по всей стране или на ее части, а также устанавливать ряд правил для граждан и бизнеса.Российская газетавчера в 04:59
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