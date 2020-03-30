с чего всё началось

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.

Общество Госдума РФ приняла закон в первом чтении о повышении пособий Государственная дума России на пленарном заседании приняла в первом чтении закон, позволяющий увеличить пособия по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Общество В Новосибирской области введен режим самоизоляции Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.

Здоровье Режим полной бессрочной изоляции вводится в Приморье Работодатели обязаны замерять температуру прибывших сотрудников, вводится запрет на командировки за границу, обязательная дезинфекция мебели и оргтехники, а также максимально перевод людей на удаленную работу.

Экономика Чистая прибыль «Татнефти» в 2019 году снизилась на 9% Чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в 2019 году на 9,2% по сравнению с показателем предшествующего года и составила 192,26 млрд рублей против 211,812 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Общество Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

Общество Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Общество «Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции для городов России Специалисты компании проанализировали обезличенные данные, собираемые среди пользователей приложений "Яндекса", и получили статистику, на основе которой был рассчитан индекс самоизоляции для российских городов.

Авто Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги» Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.

Общество Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».

Общество Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.

Общество В России ужесточили штрафы за нарушение карантина Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Политика Рада приняла закон о продаже земли на Украине Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.