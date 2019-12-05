В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.

Документ был внесён на рассмотрение в Госдуму летом группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Ранее правительство России одобрило законопроект об увеличении в ряде случаев страховой суммы вкладчиков с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.

Общество Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.

Наука Мозг полярников уменьшился после 14 месяцев в Антарктиде Исследователи из Германии измерили объем головного мозга у участников антарктической экспедиции, и с удивлением обнаружили, что за четырнадцать месяцев пребывания в Антарктиде мозг полярников стал заметно меньше.

Футбол «Арсенал» дома проиграл «Брайтону» «Арсенал» дома уступил «Брайтону» в матче 15-го тура чемпионата Англии (1:2). Безвыигрышная серия «канониров» во всех турнирах достигла девяти встреч.

Энергетика Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.

Политика Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.

Происшествия ДТП на «Южном мосту» в Твери стало причиной серьезной пробки Утром 6 декабря жители микрорайона Южный столкнулись с большими проблемами – столкнувшиеся на мосту автомобили практически парализовали движение как в сторону центра города, так и в обратную, а также на Южном кольце.

Авто Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.

Происшествия На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.