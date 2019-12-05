Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов

Документ был внесён на рассмотрение в Госдуму летом группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Ранее правительство России одобрило законопроект об увеличении в ряде случаев страховой суммы вкладчиков с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.
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Вячеслав Володин
В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM вчера в 07:28

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