Экономика
RT на русскомГосдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов
Документ был внесён на рассмотрение в Госдуму летом группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Ранее правительство России одобрило законопроект об увеличении в ряде случаев страховой суммы вкладчиков с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить110
В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM вчера в 07:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Возмещение по некоторым видам вкладов предлагают увеличить до 10 млн рублей
Общественное телевидение Россиивчера в 09:46
Госдума приняла проект о повышении страховки по вкладам в первом чтении
Аргументы и Фактывчера в 09:11
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Происшествия
Москвичку задержали по подозрению в избиении двухлетней дочери
На северо-западе столицы задержана подозреваемая в неоднократном избиении малолетней дочери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Общество
Названы самые популярные у россиян породы собак
Экономика
Налоговики требуют более миллиарда рублей от «Южуралмоста»
Один из крупнейших дорожных подрядчиков проиграл суд.
Биатлон
Украинская биатлонистка Джима рассказала, как опередила всех россиянок
Наука
Мозг полярников уменьшился после 14 месяцев в Антарктиде
Исследователи из Германии измерили объем головного мозга у участников антарктической экспедиции, и с удивлением обнаружили, что за четырнадцать месяцев пребывания в Антарктиде мозг полярников стал заметно меньше.
Футбол
«Арсенал» дома проиграл «Брайтону»
«Арсенал» дома уступил «Брайтону» в матче 15-го тура чемпионата Англии (1:2). Безвыигрышная серия «канониров» во всех турнирах достигла девяти встреч.
Происшествия
Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
В результате погибли три человека, сообщили РБК в региональном управлении ГИБДД. По данным ведомства, еще два человека пострадали.
Энергетика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
Политика
Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
Общество
WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Кино
Disney выпустил трейлер киноверсии «Мулан»
Шоу-бизнес
Познер оставит обвинения Певцова без ответа
Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Шоу-бизнес
Татьяна Егорова рада, что не родила детей от Андрея Миронова
Общество
Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Происшествия
ДТП на «Южном мосту» в Твери стало причиной серьезной пробки
Утром 6 декабря жители микрорайона Южный столкнулись с большими проблемами – столкнувшиеся на мосту автомобили практически парализовали движение как в сторону центра города, так и в обратную, а также на Южном кольце.
Общество
В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
Культура
Шнуров намерен популяризировать китайскую культуру в России
Авто
Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta
Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.
Футбол
Артем Дзюба: «Спартак» воспрял, это приятно, всем нам нужен сильный «Спартак»
«Зенит» обыграл «Спартак» (1:0) в 18-м туре чемпионата России.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Общество
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
Армия и оружие
Российская авиация нанесла удары по центру снабжения боевиков в Идлибе
Кино
Александр Петров и Стася Милославская впервые вышли в свет вместе
Для выхода в свет экс-солистка группы "Фабрика" выбрала черное платье с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать безупречную стройность ног.
Происшествия
В Воронеже прошли обыски в областной и городской администрациях
Правоохранители провели обыски в мэрии Воронежа и администрации области.