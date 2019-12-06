Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов

Документ был внесён на рассмотрение в Госдуму летом группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Ранее правительство России одобрило законопроект об увеличении в ряде случаев страховой суммы вкладчиков с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать137
Вячеслав Володин
В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM вчера в 07:28
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании 5 декабря приняла в первом чтении законопроект
, который предусматривает повышение размера страхового возмещения по ряду банковских вкладов.
Государственная Дума РФвчера в 07:27

Подробнее о событии

Возмещение по некоторым видам вкладов предлагают увеличить до 10 млн рублей

Общественное телевидение Россиивчера в 09:46

Аксаков: закон о повышении страховых выплат по отдельным вкладам могут принять в декабре

ТАССвчера в 11:09

В России изменятся страховые суммы вкладов — если «лопнет» банк

ForPost03 декабря в 01:25

Госдума в I чтении повышает до 10 млн рублей страховку по вкладам в ряде случаев

ПРАЙМвчера в 07:30

Комитет Госдумы одобрил увеличение страховых выплат по вкладам

News.ru03 декабря в 08:39

Страховку вкладов для граждан поднимут до 10 миллионов

ПравозащитникИнфо03 декабря в 02:14

Рубль с гарантией

Российская газетавчера в 08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Экономика

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

REGNUM вчера в 13:35
Общество

Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома

РИА Новости вчера в 22:32
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск вчера в 05:58
Происшествия

Вместо трех с половиной лет колонии Чирцову дали год

Вести.Ru 04:08
Общество

Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак

Самой популярной породой собак у россиян в 2019 году стал немецкий шпиц.
РБК 02:59
Футбол

Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат вчера в 12:15
Кино

Портал IMDb назвал самых популярных актеров года

Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Rambler News Service 03:02
Общество

В Сбербанке назвали самые популярные схемы кражи денег с карт

Сбербанк России рассказал о самых популярных схемах, которые используют мошенники для кражи денег с карт клиентов.
RT на русском 02:28
Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 20:26
Экономика

РФ в 2019 году собрала 120 млн тонн зерна

Россия в 2019 году, по предварительным данным, собрала 120 млн тонн зерна, сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России - 2019" в пятницу в Москве.
Интерфакс 02:36
Футбол

Эдгард Запашный: Главного дрессировщика выбираем раз в шесть лет

Спорт день за днем 01:21
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой.
Известия 00:28
Общество

Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

РИА Новости 02:56
Музыка

Названы самые популярные видео российского YouTube в 2019 году

Google назвал самые популярные видео российского и мирового YouTube в 2019 году.
Собака.ru 03:37
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС вчера в 05:29
Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor 02:59
Футбол

Corriere dello Sport назвала обвинения в расизме линчеванием

Итальянское издание Corriere dello Sport в новом номере ответило на обвинения в расизме.
Спорт-Экспресс 03:21
Общество

В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Газета.Ru 03:48
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 04 декабря в 09:47
Происшествия

В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину

РБК 03:16
Наука

Похоже, раковые клетки не переносят микрогравитации

Машины и Механизмы 03 декабря в 06:06
Футбол

Габулов покинул пост президента «Алании»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов завершил работу на посту президента Алании, сообщает официальный сайт телеканала 360.
Советский спорт 03:00
Политика

Зеленский встретился с участниками «майдана» 2014 года

ИА Новороссия 03:21
Общество

Крупный петербургский ретейлер сокращает число магазинов

Как пояснили в компании, этот шаг предпринят ими на фоне растущего количества финансовых претензий со стороны поставщиков, прекративших отгрузку товара в магазины ретейлера.
Телеканал Санкт-Петербург 04:40
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Политика

Порошенко дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Политик считает, что самый важный совет, который он может дать Зеленскому, — это «никогда и ни в чем не доверять [президенту России Владимиру] Путину, не поддаваться на кагэбэшные манипуляции и заискивания».
Lenta.ru 02:55
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное