В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.

Документ был внесён на рассмотрение в Госдуму летом группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Ранее правительство России одобрило законопроект об увеличении в ряде случаев страховой суммы вкладчиков с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.

Происшествия В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Общество Медведев рассказал о повышении доходов россиян Глава кабмина отметил, что реальные располагаемые доходы россиян за 9 месяцев текущего года продемонстрировали рост.

Авто В обновленных Lada 4x4 нашли проблемы АвтоВАЗ изменил статус уже сошедших с конвейера рестайлинговых внедорожников с серийного на предсерийный.

Здоровье Врачи рассказали правила употребления алкоголя на корпоративах Медики рассказали, как правильно употреблять спиртное на корпоративах, чтобы не подорвать здоровье, чем лучше заедать алкоголь и чем помочь себе утром после празднования.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Шоу-бизнес Влад Топалов нежно поздравил сына с днем рождения Звездный отец трогательно поздравил наследника с днем рождения. На своей странице в Instagram он опубликовал совместный с сыном снимок.

Наука Обнаружены микроорганизмы, способные существовать на метеоритах Международная команда исследователей решила проверить, могли ли микроорганизмы на заре существования Земли питаться неорганическими соединениями в отсутствие органической пищи и могли ли они выжить на метеорите, прилетевшем на нашу планету извне.

Политика Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.

Происшествия У зампрокурора Свердловской области идут обыски Накануне вечером, 5 декабря, к заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову с обыском пришли следователи из четвертого следственного управления ГУ СКР.

Общество На звонки от имени банковских сотрудников ответили миллионы россиян На звонки от имени банковских сотрудников ответили миллионы россиян Социальная инженерия за последние годы вытеснила все остальные виды кибермошенничества.

Экономика Госдума повысит МРОТ на 850 рублей Как отметило издание, на практике МРОТ в разных регионах будет расти по-разному, но минимальная надбавка составит 850 рублей.

Экономика Эдуард Худайнатов хочет построить мегапорт на Дальнем Востоке Построить новый терминал предлагается в районе бухты Безымянная в Приморском крае, сказано в документе, с копией которого ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил один из собеседников.