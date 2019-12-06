Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов

Документ был внесён на рассмотрение в Госдуму летом группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Ранее правительство России одобрило законопроект об увеличении в ряде случаев страховой суммы вкладчиков с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.
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Вячеслав Володин
В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM 05 декабря в 07:28
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании 5 декабря приняла в первом чтении законопроект
, который предусматривает повышение размера страхового возмещения по ряду банковских вкладов.
Государственная Дума РФ05 декабря в 07:27

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Страховое возмещение для некоторых категорий вкладчиков могут увеличить

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Рубль с гарантией

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Законопроект, увеличивающий страховое возмещение по вкладам до 10 млн рублей, принят в первом чтении

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Tomsk.Ru04 декабря в 01:47

Депутаты предложили повысить компенсации по вкладам до 1,78 млн рублей

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