Экономика

News.ruNews.ruКомитет Госдумы одобрил увеличение страховых выплат по вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил и рекомендовал к принятию закон об увеличении страховых выплат по вкладам. Речь идёт о документе, согласно которому максимальный размер возмещения по вкладам физлиц вырастет до 10 млн рублей.
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Вячеслав Володин
В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM вчера в 07:28
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании 5 декабря приняла в первом чтении законопроект
, который предусматривает повышение размера страхового возмещения по ряду банковских вкладов.
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