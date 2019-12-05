с чего всё началось

В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил и рекомендовал к принятию закон об увеличении страховых выплат по вкладам. Речь идёт о документе, согласно которому максимальный размер возмещения по вкладам физлиц вырастет до 10 млн рублей.

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