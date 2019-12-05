Экономика
News.ruКомитет Госдумы одобрил увеличение страховых выплат по вкладам
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил и рекомендовал к принятию закон об увеличении страховых выплат по вкладам. Речь идёт о документе, согласно которому максимальный размер возмещения по вкладам физлиц вырастет до 10 млн рублей.
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В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM вчера в 07:28
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании 5 декабря приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение размера страхового возмещения по ряду банковских вкладов.Государственная Дума РФвчера в 07:27
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Аксаков: закон о повышении страховых выплат по ряду вкладов может быть принят в декабре
Парламентская газетавчера в 12:53
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