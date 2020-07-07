Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила законопроект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Об этом заявили в пресс-службе палаты.
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Александр Хинштейн
В последнее время проявления чванства, хамства, нетерпимости со стороны представителей власти вызывает особенно ожесточенную негативную реакцию нашего общества, и увы, в большинстве случаев с правой точки зрения наказать нерадивых представителей власти не представляется возможным.
— Александр Хинштейн, российский журналистНовый День 09:39
с чего всё началось
Авторами законопроекта
 стали Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн Хинштейн Александр Евсеевич Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу 158 (Самарская область) и член СФ Андрей Турчак.
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Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

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