Политика
BFM.ruГосдума одобрила создание единой базы данных россиян
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единой базы данных граждан РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. В случае принятия закон начнет действовать с 1 января 2022 года с переходным периодом до 31 декабря 2025 года.
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Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств - все уже будет доступно через систему информационного ресурса о населении РФ.
— Леонид Левин, депутатТАСС 07:40
с чего всё началось
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о создании единой базы данных о населении, следует из информации на сайте нижней палаты парламента.Коммерсантъ09:35
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