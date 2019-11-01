с чего всё началось

Напомним, в октябре комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в стране системы медицинских вытрезвителей.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о вытрезвителях

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