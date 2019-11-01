Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаГосдума в первом чтении одобрила законопроект о вытрезвителях

Напомним, в октябре комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в стране системы медицинских вытрезвителей.
Читать в источнике
Комментировать171
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании 5 ноября приняла в первом чтении законопроект
, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители.
Государственная Дума РФ08:20

Подробнее о событии

В Госдуме объяснили важность законопроекта о вытрезвителях

RT на русском13:42

Госдума приняла в I чтении законопроекты о возвращении вытрезвителей

Интерфакс08:29

Два законопроекта, предусматривающие возвращение вытрезвителей в России, прошли первое чтение в Госдуме

Эхо Москвы12:01

Прошли первое чтение законопроекты о вытрезвителях

Государственная Дума РФ08:20

Вытрезвители обойдутся регионам в 2-3 млрд рублей ежегодно — Куринный

REGNUM12:13

Госдума в первом чтении приняла закон о восстановлении вытрезвителей

МИР 2408:56

ГД приняла в I чтении законопроект о восстановлении системы вытрезвителей

РИА Новости08:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

7Дней.ру вчера в 13:12
Политика

Запад поможет Белоруссии избежать объединения с Россией

Страны Запада опасаются перспективы объединения России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве.
Lenta.ru 13:20
Происшествия

В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет

Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
Российская газета 04:05
Кино

Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября

«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 06:48
Футбол

Сычев рассказал, как Смородская мешала работать Коусейру

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как экс-президент клуба Ольга Смородская прервала тренерскую установку Жозе Коусейру.
Матч ТВ 12:04
Киберспорт

10 игр, которые издеваются над вами за низкий уровень сложности

Пришлось японцам для расширения охвата мирового рынка в Ninja Gaiden Black добавить низкий уровень сложности, который назывался Ninja dog - ниндзя-пёс.
Gmbox.ru 10:28
Политика

В Киеве заявили о готовности к ситуации с прекращением транзита газа

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.
RT на русском вчера в 17:25
Политика

Госдеп США вновь выступил против «Северного потока-2»

В ходе предстоящего визита в Германию глава Госдепа США Майк Помпео намерен обсудить Украину и реализацию российского проекта «Северный поток — 2». В Госдепартаменте рассказали, что Вашингтон считает будущий газопровод угрозой энергетической безопасности европейских стран и приоритетам США.
Росбалт 13:23
Политика

Путин: Националисты и пещерные русофобы объявили войну русскому языку

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность войной, которую объявили в некоторых странах русскому языку.
РЕН ТВ 08:30
Общество

В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю

Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Эксперт оценил преображение 58-летней Яковлевой с помощью стрижки боб

Телепрограмма 04:12
Происшествия

В Мексике напали на группу мормонов, погибли девять человек

РИА Новости 02:46
Авто

В России под отзыв попали 36 машин BMW

В машинах, попавших под отзывную кампанию, абсолютно бесплатно произведут замену дефектных поворотных опор.
CarsWeek.ru 07:51
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Гаджеты

Представили смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Еще на презентации показали Mi CC9 Pro Premium Edition, в котором предлагается камера со 108-Мп модулем, получившем 8 линз.
Astera 07:40
Армия и оружие

Для отражения масштабного ядерного удара России у США будет всего лишь 5 минут

Специалисты полагают, что отреагировать на неожиданный масштабный удар в течение 5 минут не представляется возможным.
Avia.pro 03 ноября в 21:07
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Технологии

Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge

Актуальные Новости 03 ноября в 03:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл публично уличили во лжи

Герцогиня оказалась в крайне неловкой ситуации. Меган Маркл снова досталось от британских таблоидов.
7Дней.ру вчера в 15:00
Кино

Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» пожаловался на «I`ll be back»

Kinonews.ru 12:34
Экономика

Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке

АБН вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Василию Лановому вызвали в театр «скорую помощь»

Накануне артисту стало плохо незадолго до выхода на сцену. Он почувствовал недомогание и коллеги вызвали ему скорую помощь.
Paparazzi.ru вчера в 02:33
Происшествия

В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы

Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее обнаружили тело школьницы, которая была убита, предположительно, из-за мобильного телефона.
RT на русском 12:08
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия вчера в 12:21
Музыка

Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

Аргументы недели вчера в 14:58
Футбол

Корейцу Сону отменили красную карточку за фол на Гомеше

Корейскому нападающему лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мину отменили красную карточку за фол на полузащитнике "Эвертона" Андре Гомеше.
Газета.Ru 12:33
Гаджеты

В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса

В десятке самых производительных смартфонов среднего класса оказались следующие модели: Oppo Reno 2 (255 873 балла), Redmi K20 (250 219 баллов), Xiaomi Mi 9 SE (218 273 балла), Realme Q (215 367 баллов) и Vivo X27 (213 546 баллов).
Astera 09:47
Шоу-бизнес

Талантливая дочь Витаса поразила жюри популярного шоу в Китае

В проекте приняла участие и 10-летняя Алла, дочь Витаса. Девочка произвела на жюри даже большее впечатление, чем её отец.
7Дней.ру 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное