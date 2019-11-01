Общество
ТК ЗвездаГосдума в первом чтении одобрила законопроект о вытрезвителях
Напомним, в октябре комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в стране системы медицинских вытрезвителей.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании 5 ноября приняла в первом чтении законопроект, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители.Государственная Дума РФ08:20
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