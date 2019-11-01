с чего всё началось

В мае члены Совета Федерации и депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о создании в регионах системы медицинских вытрезвителей. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении законопроект.

Шоу-бизнес Василию Лановому вызвали в театр «скорую помощь» Накануне артисту стало плохо незадолго до выхода на сцену. Он почувствовал недомогание и коллеги вызвали ему скорую помощь.

Интернет Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика своих страниц Статистика позволяет отслеживать такие данные, как охват (количество человек, увидевших пост), география друзей и их действия (классы, комментарии, просмотры, переходы на страницу и репосты).

Политика План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.

Общество Анджелина Джоли: «Мои дети прошли через многое» В новом интервью для издания Harper's Bazaar 44-летняя актриса поделилась своими мыслями о воспитании и развитии детей, самовыражении и исследовании мира.

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Происшествия Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.

Общество Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма из-за бомбы Помимо Джоли и Мэддена, в ленте снимаются Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Брайан Тайри Генри.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".

Спорт Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.

Происшествия Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.

Общество Росгвардия просит разрешить им сбивать дроны при помощи оружия Росгвардия хочет получить право сбивать дроны над охраняемыми объектами при помощи оружия и боевой техники.

Путешествия В Турции введут налог для туристов С 2020 года туристы могут начать платить «налог на проживание», которым ранее власти Турции собирались обложить владельцев отелей.

Происшествия СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет обнародовал видеокадры произошедшего 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, где было совершено убийство шестилетнего мальчика.

Политика Путин процитировал пародиста Иванова, говоря о развитии русского языка Совершенно очевидно, что есть тревожные сигналы по поводу того, как развивается русский язык, какая ему оказывается поддержка или не оказывается, заявил президент Владимир Путин.

Политика Иран вновь сокращает обязательства по ядерной сделке Иран в очередной раз сократит свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Общество Ректор ВШЭ впервые прокомментировал дело против Егора Жукова Высшая школа экономики (ВШЭ) не поддерживает политическую активность своего студента Егора Жукова, которого обвиняют в экстремизме в рамках «дела 27 июля».

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Шоу-бизнес Дочь Витаса Алла покорила зрителей на китайском телевидении В одном из недавних выступлений Витас поднялся на сцену не один. Компанию ему составила его 10-летняя дочь Алла.

Общество Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.

Политика Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гаджеты Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.

Футбол «Зенит» и «РБ Лейпциг» определились с формами на матч 5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг».

Армия и оружие Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны "Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.