Общество
RT на русскомГосдума одобрила законопроект о вытрезвителях
В мае члены Совета Федерации и депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о создании в регионах системы медицинских вытрезвителей. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении законопроект.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании 5 ноября приняла в первом чтении законопроект, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители.Государственная Дума РФ08:20
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5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг».
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