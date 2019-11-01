с чего всё началось

В мае члены Совета Федерации и депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о создании в регионах системы медицинских вытрезвителей. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении законопроект.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.

Армия и оружие Зеленский решил создать военную полицию Президент Украины Зеленский потребовал создать военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Происшествия Дрыманов заявил, что передавал заму коньяк вместо денежной доли Бывший начальник московского главка Следственного комитета России Александр Дрыманов заявил, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.

Общество Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.

Экономика Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Футбол Кутепов — о своей травме: нам Бог не обещал лёгкого пути Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал свою травму, которую он получил в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1). «Нам Бог не обещал лёгкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без Него, и что с Ним, за Ним, в Нём и мы его обязательно пройдём, и этот путь в небесное царство будет по небу уже в этой жизни».

Игры Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков? Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.