с чего всё началось

В мае члены Совета Федерации и депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о создании в регионах системы медицинских вытрезвителей. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении законопроект.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Спорт ARD: Россия не предоставила ВАДА все ответы Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт в своем Twitter сообщил, что Россия предоставила не все ответы на вопросы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по поводу несоответствия данных московской лаборатории и имеющейся у организации копией базы данных, полученной от информаторов.

Экономика Сахарным заводам в России предрекли банкротство Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.

Футбол Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.

Авто Причину хлипкого кузова своих автомобилей объяснил АвтоВАЗ Отечественная компания объяснила причины применения тонкого металла в изготовлении кузовных панелей своих машин, которые в последние годы сходят с конвейера предприятия и вызывают негативную реакцию у потребителей.

Авто Названы способы определить реальный пробег автомобиля Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.

Происшествия В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Сколько в тюрьмах call-центров О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году: за 2015-й было выявлено более 1,2 тыс. подобных преступлений.

Общество Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта» Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.

Экономика Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет "Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Общество В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.

Шоу-бизнес В театре рассказали о состоянии Василия Ланового Вахтангова «Последние луны» о пожилых людях, нуждающихся во внимании, где одну из ролей играет 85-летний Василий Лановой, 3 ноября пришлось отменить.

Спорт Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.

Гаджеты AMD перенесла анонс монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000 Процессоры Ryzen Threadripper 3000 должны были бы представить сегодня, но AMD изменила планы. Теперь анонс намечен на 7 ноября.

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Гаджеты AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.

Шоу-бизнес Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.

Футбол Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.

Экономика Завод СПГ в Хабаровском крае пополнит налогами бюджет Сахалина Строительство завода по переработке природного газа в поселке Де-Кастри Хабаровского края принесет налоговые доходы в бюджет Сахалина.

Общество Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.

Культура Минобороны объявило о начале VI Всероссийского фестиваля прессы Министерство обороны объявило о начале VI Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас — 2020».

Гаджеты Adobe представила камеру с эффектами фотошопа Adobe уже сделал коллаборацию с американской певицей Билли Айлиш.

Политика Иран может перейти к дальнейшему сокращению своих обязательств по СВПД Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.