с чего всё началось

В мае члены Совета Федерации и депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о создании в регионах системы медицинских вытрезвителей. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении законопроект.

Общество СМИ назвали шесть способов похудения без физических упражнений Издание Food.News насчитало шесть способов похудения для тех, кто не имеет возможности заниматься спортом.

Политика Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».

Политика Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.

Общество Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Происшествия Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах По словам правозащитника Андрея Бабушкина, "почти все случаи [создания call-центров в тюрьмах], что мне известны, происходили с участием администрации", которая создает условия для получения мобильных телефонов.

Авто Названы способы определить реальный пробег автомобиля Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Политика Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.

Космос «Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю после откровенных съемок Актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в сети после съемок в откровенных сценах в фильме "Текст".

Происшествия В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.

Политика Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о давней вражде Порошенко и Богдана По словам генпрокурора, Порошенко «очень не любил» Богдана и даже «определенное время преследовал», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Левый берег».

Наука Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, нехарактерных для прочих халькогенидов.

Авто Kia интригует свежим тизером обновленной Kia Optima Пока новая KIA Optima снимается в рекламе, пресс-служба корейской марки продолжает подогревать интерес к ней выпуском очередных тизеров.

Политика США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.