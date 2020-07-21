с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Этот закон ограничивает перечень оснований для увольнения сотрудников, работающих удаленно.

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

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