с чего всё началось

Переход на „цифровой формат“ имеет очевидные плюсы, которые позволяют бизнесу снижать издержки, а работникам — более гибко регулировать свое рабочее время.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Этот закон ограничивает перечень оснований для увольнения сотрудников, работающих удаленно.

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

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