Общество
РБКГосдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Этот закон ограничивает перечень оснований для увольнения сотрудников, работающих удаленно.
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с чего всё началось
Законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы будет рассмотрен Государственной думой на пленарном заседании во вторник, 21 июля, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.Известиявчера в 17:51
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Происшествия
Захвативший заложников преступник в Луцке обстрелял дрон СБУ
Захвативший автобус с пассажирами в Луцке преступник обстрелял беспилотник Службы безопасности Украины (СБУ).
Национальная служба новостей 10:57
Общество
В Испании начнут отчуждать пустующие квартиры
В Испании начнут отчуждать пустующие квартиры. О намерениях властей Барселоны пишет Noticia.ru.
Piter.tv 08:30
Культура
Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом
Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Известия 10:20
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил резолюцию о размещении военных за рубежом
Каир, 21 июля 2020, 13:45 — REGNUM Члены парламента Египта проголосовали за то, чтобы разрешить размещение своих военных за рубежом для защиты «национальной безопасности» и «борьбы с преступниками и иностранными террористами на Западном фронте».
REGNUM 06:45
Политика
Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран
MFA Russia / via Globallookpress.com Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил МИД РФ.
РЕН ТВ 09:36
Автоспорт
Глава FIA поставил Льюиса Хэмилтона на место
Руководитель Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт отреагировал на критику чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.
Somanyhorses 11:35
Шоу-бизнес
Елена Проклова поселится в горах Сочи
Проклова гордится тем, что она сама занимается планировкой собственного дома и дизайном сада. Она уже разбила сад на приусадебном участке.
Живая Кубань вчера в 04:23
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Общество
Путин одобрил перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
Российский лидер отметил, что акция «пройдёт достойно», однако ее вынуждены перенести на будущий год.
Evo-rus.com 07:59
Политика
Bild: Берлин оказался не готов к санкциям против «Северного потока -2»
Берлин оказался не готов к санкциям против "Северного потока -2". Об этом сообщает Bild со ссылкой на депутата бундестага от партии зеленых Клаудию Мюллер.
Piter.tv вчера в 12:49
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата автобуса с заложниками в Луцке
Очевидцы опубликовали видео с места захвата заложников в украинском городе Луцке.
РИА Новости 05:08
Происшествия
УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой
РИА Новости 10:56
Армия и оружие
США намерены нацелить свое гиперзвуковое оружие прежде всего на АТР
Соединенные Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион.
ТАСС 11:41
Спорт
Пострадавший от молнии вратарь подписал контракт со «Знаменем Труда»
Голкипер Иван Заборовский, который пережил удар молнии, подписал профессиональный контракт с футбольным клубом "Знамя Труда", сообщается на сайте команды из подмосковного Орехово‑Зуево.
РИА Новости 08:24
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Общество
Свердловские власти рассказали, когда они смогут открыть ТЦ в регионе
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков ответил на возмущение жителей региона, которые недоумевают, почему власти Среднего Урала постепенно смягчают коронавирусные ограничения, но при этом не хотят возобновлять работу торговых центров.
Екатеринбург в интернете 08:48
Хоккей
«Нефтехимик» заключил пробный контракт с Иваном Вишневским
CT news вчера в 10:41
Происшествия
Прикамец пожизненно лишен свободы за убийство беременной жены и сына
3 ноября 2019 года в поселке Кормовище Лысьвенского района мужчина убил беременную жену и трехлетнего сына, после чего он ранил себя и поджег дом.
Новости Перми 09:48
Игры
Игроки смогут пройти Cyberpunk 2077, игнорируя основной сюжет
Mockva.ru вчера в 21:52
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Общество
В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах
Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
РИА Новости 09:50
Хоккей
Вайсфельд высоко оценил летнюю селекцию «Ак Барса»
Эксперт по хоккею Леонид Вайсфельд прокомментировал летнюю селекционную работу хоккейного клуба «Ак Барс» за ее качество.
CT news вчера в 10:49
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru вчера в 13:21
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Политика
В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были проплачены
Представители СМИ спросили у Пескова, не считают ли в Кремле, что все несанкционированные митинги начались благодаря действиям провокаторов и были оплачены командой Фургала.
CT news 07:33