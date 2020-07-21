с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Этот закон ограничивает перечень оснований для увольнения сотрудников, работающих удаленно.

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Армия и оружие Парламент Египта одобрил резолюцию о размещении военных за рубежом Каир, 21 июля 2020, 13:45 — REGNUM Члены парламента Египта проголосовали за то, чтобы разрешить размещение своих военных за рубежом для защиты «национальной безопасности» и «борьбы с преступниками и иностранными террористами на Западном фронте». 20

Автоспорт Глава FIA поставил Льюиса Хэмилтона на место Руководитель Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт отреагировал на критику чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

Шоу-бизнес Елена Проклова поселится в горах Сочи Проклова гордится тем, что она сама занимается планировкой собственного дома и дизайном сада. Она уже разбила сад на приусадебном участке.

Политика Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. 725

Происшествия Опубликовано видео с места захвата автобуса с заложниками в Луцке Очевидцы опубликовали видео с места захвата заложников в украинском городе Луцке.

Спорт Пострадавший от молнии вратарь подписал контракт со «Знаменем Труда» Голкипер Иван Заборовский, который пережил удар молнии, подписал профессиональный контракт с футбольным клубом "Знамя Труда", сообщается на сайте команды из подмосковного Орехово‑Зуево.

Общество Свердловские власти рассказали, когда они смогут открыть ТЦ в регионе Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков ответил на возмущение жителей региона, которые недоумевают, почему власти Среднего Урала постепенно смягчают коронавирусные ограничения, но при этом не хотят возобновлять работу торговых центров. 11

Происшествия Прикамец пожизненно лишен свободы за убийство беременной жены и сына 3 ноября 2019 года в поселке Кормовище Лысьвенского района мужчина убил беременную жену и трехлетнего сына, после чего он ранил себя и поджег дом. 1

Общество В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. 73

Общество Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот. 215

Общество В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц. 2

Хоккей Вайсфельд высоко оценил летнюю селекцию «Ак Барса» Эксперт по хоккею Леонид Вайсфельд прокомментировал летнюю селекционную работу хоккейного клуба «Ак Барс» за ее качество.

Шоу-бизнес 37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти. 3