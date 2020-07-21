с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Этот закон ограничивает перечень оснований для увольнения сотрудников, работающих удаленно.

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

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Политика Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. 1,1K

Происшествия По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.

Шоу-бизнес 37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти. 5

Футбол Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России «Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля. 153

Политика Партия Асада победила на парламентских выборах в Сирии По итогам прошедших 19 июля выборов в однопалатный парламент Сирии коалиция «Национальный прогрессивный фронт», возглавляемая партией действующего президента «Баас», заняла 177 из 250 мест.

Происшествия Виновный в гибели людей при пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2 получил условный срок Суд установил, что 25 апреля 2019 года подсудимый нарушил требования, не обеспечил соблюдение пожарной безопасности в быстровозводимом модульном общежитии №7 вахтового поселка на строительной площадке ГРЭС, что привело к гибели людей.

Спорт Треть жителей Японии выступают против проведения Олимпиады в Токио В Японии провели опрос о целесообразности проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Общество Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот. 660

Армия и оружие Военнослужащий американской коалиции погиб в Сирии Военнослужащий возглавляемой США международной коалиции погиб накануне, 21 июля, в Сирии.