Политика
ДождьГосдума одобрила законопроект, разрешающий силовикам сбивать дроны
Госдума приняла в первом чтении законопроект о предотвращении использования беспилотных воздушных судов для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры.
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Дроны используются повсеместно, поэтому необходимо было прописать детально полномочия правоохранительных органов по пресечению их незаконного использования на массовых мероприятиях. Изменения вносятся в уже действующие нормативные акты.
— Эрнест Валеев, российский политикВерсия-Саратов 01:48
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Наука
Посмертное изгнание
Покойник, как правило, лежит на спине с руками вдоль тела или скрещенными на груди, и никто не кладет ему в могильную яму богатые дары.
N+1 09:24
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Новейший российский пистолет «Удав», разработанный ЦНИИточмаш, успешно прошел войсковые испытания.
ФАН 22:24
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Футбол
Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что минувшим летом «Зенит» сделал очень достойное предложение по защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионат 16:15
Политика
CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета 21:24
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Общество
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости вчера в 04:00
Технологии
Созданы новые термометки для контроля качества замороженной рыбы
Российские ученые создали наклейки с особым химическим составом - термометки, которые позволяют контролировать качество замороженной рыбы.
ТАСС 04:36
Музыка
Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.
ИА InterMedia 17:31
Гаджеты
Apple разрабатывает гарнитуру виртуальной реальности Garta
Компания Apple разрабатывает собственную гарнитуру виртуальной реальности.
Дни24 21:00
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета 21:15
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Культура
Тарантино согласился на интервью Собчак
VSE42.RU 05:11
Гаджеты
Motorola готовит недорогой смартфон One Macro
Информация, обнародованная Национальной комиссией по вещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC), говорит о том, что в скором времени дебютирует новый смартфон Motorola под названием One Macro.
3DNews 04:45
Общество
«Яндекс» вложит 5 млрд рублей в образование
В России существует острая нехватка профессионалов в IT-индустрии, указывает «Яндекс», поэтому компания обещает к 2022 г. подготовить 100 000 IT-специалистов, что составляет около 20% от работающих в этой сфере сегодня.
Ведомости 13:22
Армия и оружие
Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ
Минометный обстрел позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины – второй в течение текущих суток – привел к гибели ополченца.
Политика Сегодня 09:48
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Футбол
Мбаппе пропустит матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».
Sport24.ru 21:38
Политика
В Новой Зеландии на 79-м году ушёл из жизни премьер Королевства Тонга
В новозеландском городе Окленд на 79-м году жизни скончался премьер-министр Королевства Тонга Акилиси Похива, сообщает портал Kaniva Tonga.
Life.ru 22:23
Здоровье
Врач назвала первый признак больных легких
Пульмонолог Марина Яковлева рассказала "Вечерней Москве", как уберечь себя и ребенка от распространенных заболеваний легких.
Medical Note 21:55
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Здоровье
Глава Приамурья: «Необходимо помочь тем, кто потерял скот из-за АЧС»
Глава Амурской области Василий Орлов накануне побывал в Гродеково, где ведутся работы по ликвидации АЧС.
ИА Порт Амур 21:28
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Армия и оружие
Британский «Лучник» обзавёлся модульной конструкцией
Военное обозрение 08:30