Экономика

ТАССТАССГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ10 декабря в 06:22

Заморозку накопительной пенсии могут продлить ещё на год

Парламентская газетавчера в 06:31

Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г

Агентство Москвавчера в 05:30

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новостивчера в 06:05

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

РБК10 декабря в 07:54

Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 05:42

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газета10 декабря в 06:02
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
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Парламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ

Парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур.
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Министр юстиции Украины Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату.
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РИА Новости вчера в 21:50
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Доклад члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе о необходимости компромиссов для власти и общества, составленный по следам летних протестов в Москве, не передали Владимиру Путину в день заседания 10 декабря, как это предполагалось.
Интерфакс 02:59
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Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
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В Приморье частично затонула подлодка

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Общественное телевидение России вчера в 08:31
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