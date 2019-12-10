Экономика
News.ruГосдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли закон, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан заморозить отчисления в накопительную часть пенсии до 2022 года.
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Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве
Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
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«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол
Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.
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Финансы
Ситуация в экономике РФ в 2020 году будет улучшаться — Bank of America
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Добронравов хочет судиться с клеветниками
Российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», планирует подать в суд на людей, которые распускают слухи вокруг его личности и сериала.
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