Экономика

ТАССТАСССовфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.
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Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 05:42

Заморозку накопительной пенсии могут продлить ещё на год

Парламентская газетавчера в 06:31

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газета10 декабря в 06:02

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новостивчера в 06:05

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

РБК10 декабря в 07:54

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ10 декабря в 06:22

Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г

Агентство Москвавчера в 05:30
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Происшествия

Бывший мэр Челябинска признался в получении взятки

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев признался в получении взятки.
REGNUM 02:56
Происшествия

На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, пострадал один человек.
РБК 03:01
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:38
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Известия 00:00
Политика

Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Коммерсантъ 02:28
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
РБК 01:31
Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия вчера в 08:20
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия

В Москве СК задержал подозреваемого в убийстве студентки РУДН

РИА Новости 02:53
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:01
Общество

Подсчитано число работающих 1 января россиян

Аналитики подсчитали, что официальным рабочим днем 1 января является для 12 процентов опрошенных.
Lenta.ru 02:39
Общество

Почему сериал «Слуга народа» с Зеленским сняли с эфира ТНТ

Газета.Ru 01:33
Политика

«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
RT на русском 00:45
Политика

Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения

Киев к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения к Минским соглашениям, поскольку прописанный в них комплекс мероприятий не сработал.
Аргументы и Факты вчера в 17:06
Общество

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
РБК 01:00
Общество

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул

Исследование показало,что 38,7% респондентов считают идеальной продолжительностью новогодних каникул четыре — семь дней.
РБК 03:03
Политика

Доклад СПЧ о московских протестах не передали Путину

Доклад члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе о необходимости компромиссов для власти и общества, составленный по следам летних протестов в Москве, не передали Владимиру Путину в день заседания 10 декабря, как это предполагалось.
Интерфакс 02:59
Политика

МИД вызвал посла Германии из-за высылки российских дипломатов

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр вызван в Министерство иностранных дел России, где ему огласят ответные меры на высылку из ФРГ российских дипломатов.
Lenta.ru 01:29
Музыка

Билан публично отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

Родной город 02:22
Происшествия

Владельцев «Зимней вишни» обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей

РИА Новости 01:58
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Общество

В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода, заблаговременно узнать невозможно.
RT на русском 02:41
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском вчера в 12:06
Экономика

Пензенскую область поощрят деньгами за хорошую работу власти

В начале декабря стало известно, что Пензенская область попала в список 50 регионов России, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам 2018 года.
ПензаИнформ 02:29
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Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
РИА Новости вчера в 17:46
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