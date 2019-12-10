Экономика
КоммерсантъГосдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Авто
Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку
Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
Общество
Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает "Интерфакс".
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Здоровье
В Австрии успешно пересадили мертвое сердце живому пациенту
Врачи Городской клинической больницы (ГКБ) Вены провели успешную девятичасовую операцию по пересадке мертвого сердца живому пациенту, информирует телерадиокомпания ORF.
Политика
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США и мире
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом и ЧП, произошедшими на его почве, в США и мире.
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Общество
Из-за непогоды закрыта дорога Корсаков — Озерское
В связи с неблагоприятными погодными условиями по состоянию на 10:00 12 декабря закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Корсаков — Новиково с 0 по 34 км (от Корсакова до Озерского), сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на группу пропаганды областного УГИБД.
Биатлон
Хованцев рассказал о возможных изменениях в сборной России к чемпионату мира
Тренер напомнил, что Екатерина Юрлова-Перхт и Евгений Гараничев не получили допуск на Олимпийские игры в Пхенчхан, поэтому неизвестно, разрешат ли им выступать на чемпионате мира.
Политика
Комитет сената США выступил за признание России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео рассмотреть возможность признания России страной — спонсором терроризма.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки
Шоу-бизнес
Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram гневный пост, в котором раскритиковала недавние обвинения композитора Юрия Лозы в адрес российских артистов в том, что часть их гонораров идет на финансирование деятельности ВСУ.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк из-за опухоли навсегда осталась парализованной
Как сообщает телеграм-канал Mash, Заворотнюк навсегда останется парализованной.
Футбол
Гончаренко рассказал о настроении ЦСКА перед матчем с «Эспаньолом»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настроении команды перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом", передает Sport24.
Гаджеты
Флагманский смартфон Honor V30 Pro в продаже
Основная камера Honor V30 Pro отличается от камеры базовой версии последним модулем, в котором используется датчик изображения разрешением 12 Мп «кинематографическая оптика» с диафрагмой F/2,2. Стандартный Honor V30 построен на базе однокристальной системы Kirin 990, вместе с которой установлен модем Balong 5 000.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Армия и оружие
ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море
Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Происшествия
В мэрии Владивостока проходят обыски
Уточняется, что администрация Владивостока проходит по делу как потерпевшая сторона, передаёт Znak.com.
Политика
На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Общество