Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году.
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Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС05:42

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъвчера в 06:22

Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г

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Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

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Заморозку накопительной пенсии могут продлить ещё на год

Парламентская газета06:31

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газетавчера в 06:02
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