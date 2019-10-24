Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Заморозка действует с 2014 года.
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Госдума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Известия11:02

Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС08:17

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ08:54

ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Аргументы и Факты09:45

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

РБК10:28

Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год

Российская газета08:31

Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год

РИА Новости08:16
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
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