Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Заморозка действует с 2014 года.

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».

Армия и оружие Генерал армии: после развала СССР лучшее оружие досталось Украине Лучшее вооружение после развала СССР досталось Украине, заявил на пресс-конференции бывший начальник Генерального штаба РФ Николай Макаров, 24 октября сообщает ТАСС.

Политика Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Экономика Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.

Политика Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.

Кино Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер» Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.

Армия и оружие Радикалы готовят провокации к мариупольскому инвестфоруму Зеленского «По данным наших источников, в настоящее время радикалы из состава националистической группировки «Азов» готовят еще ряд провокаций, в том числе с применением оружия, в период проведения инвестиционного форума в Мариуполе с участием Зеленского и Гончарука», — сообщает Айгистов.

Армия и оружие У города Таль-Тамр произошло столкновение турецких и сирийских военных По данным агентства Associated Press у города Таль-Тамр произошло столкновение турецких и сирийских военных.

Наука Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Армия и оружие В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген» Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».

Экономика Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.

Политика В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.

Общество Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей На форуме «Россия — Африка», проходящем в Сочи 23-24 октября, стороны подписали соглашений и меморандумов на общую сумму 800 миллиардов рублей.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Происшествия В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Культура Работы современных художников включат в собрание Третьяковской галереи Третьяковской галерее передадут в дар более 100 работ современных художников.

Футбол Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.