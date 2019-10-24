Экономика
Мойка78Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии до 2022 года. Как передает ТАСС, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова в ходе представления законопроекта отметила, что он носит технических характер.
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Дума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии
RT на русском24 октября в 10:33
Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год
РИА Новости24 октября в 08:16
Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год
Российская газета24 октября в 08:31
Госдума одобрила в первом чтении продление «заморозки» пенсии
Московский Комсомолец24 октября в 08:26
Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года
ТАСС24 октября в 08:17
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