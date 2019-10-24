Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии до 2022 года. Как передает ТАСС, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова в ходе представления законопроекта отметила, что он носит технических характер.

Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года

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