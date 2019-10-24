Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года

На заседании Госдумы было решено одобрить законопроект о заморозке накопительной пенсии россиян до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости". С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы от зарплат россиян направляются в страховую часть.
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ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Аргументы и Факты24 октября в 09:45

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

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RT на русском24 октября в 10:33

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Российская газета24 октября в 08:31

Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год

РИА Новости24 октября в 08:16
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
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