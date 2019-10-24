На заседании Госдумы было решено одобрить законопроект о заморозке накопительной пенсии россиян до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости". С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы от зарплат россиян направляются в страховую часть.

Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года

Политика В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.

Армия и оружие Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Авто Lamborghini впервые показала, как будет выглядеть гоночный Aventador По тизеру видно, что гоночный Lamborghini будет серьёзно отличаться от «дорожного» Aventador: болид получит оригинальную внешность, лишится привычной оптики, обзаведётся специальным аэродинамическим обвесом с воздухозаборником на крыше, огромным передним сплиттером и сложным задним антикрылом.