Экономика
Газета.RuГосдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года
На заседании Госдумы было решено одобрить законопроект о заморозке накопительной пенсии россиян до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости". С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы от зарплат россиян направляются в страховую часть.
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