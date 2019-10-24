На заседании Госдумы было решено одобрить законопроект о заморозке накопительной пенсии россиян до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости". С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы от зарплат россиян направляются в страховую часть.

Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года

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