Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года

На заседании Госдумы было решено одобрить законопроект о заморозке накопительной пенсии россиян до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости". С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы от зарплат россиян направляются в страховую часть.
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Госдума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Известия11:02

Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год

Российская газета08:31

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ08:54

ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Аргументы и Факты09:45

Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС08:17

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

РБК10:28

Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год

РИА Новости08:16
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