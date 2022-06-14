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Госдума одобрила запрет на использование ЦФА для оплаты товаров и услуг

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прямо прописывает запрет на использование цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) в качестве средства платежа на территории России.
РБК
Законопроект был внесен главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
ТАСС
Согласно законопроекту, операторы электронных платформ (криптобирж, обменников и другие) признаются субъектами национальной платежной системы, сказано в опубликованном
 документе.
Радиочастотный спектр
Оператор инфосистемы, где осуществляется выпуск ЦФА, и оператор инвестиционной платформы обязаны не допускать технических внесений и изменений в записи о ЦФА пользователем информационной системы при совершении сделок с такими активами.
Frank Media

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Госдума одобрила запрет на использование ЦФА для оплаты товаров и услуг
РБК11:27
Госдума одобрила в первом чтении запрет на применение цифровых активов для платежей
Forbes09:41
Госдума одобрила в I чтении запрет использования цифровых активов как средства платежа
ТАСС08:26
Госдума приняла законопроект, запрещающий оплату товаров и услуг цифровыми финактивами
РИА Новости08:55
Дума одобрила в I чтении запрет использовать цифровые финактивы как средство платежа в РФ
Интерфакс08:44
Дума в I чтении одобрила запрет на использование цифровых активов как средство платежа
Газета.Ru09:38
Госдума приняла в первом чтении запрет на использование цифровых активов как средств платежа
Finam.Ru09:03

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