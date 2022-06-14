Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прямо прописывает запрет на использование цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) в качестве средства платежа на территории России.
Оператор инфосистемы, где осуществляется выпуск ЦФА, и оператор инвестиционной платформы обязаны не допускать технических внесений и изменений в записи о ЦФА пользователем информационной системы при совершении сделок с такими активами.
Кандидат медицинских наук, создатель и руководитель проекта «Школа управления весом доктора Матвеева» Николай Матвеев и врач-онколог медицинской клиники НАКФФ Елена Богуш назвали неочевидные причины постоянного чувства голода.
Аналогичные деяния, совершенные организованной группой либо с угрозой применения насилия, наказываются лишением свободы от пяти до семи лет колонии со штрафом в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.
Председатель Китайской Народной Республики и Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера, передает агентство Синьхуа.
«Газпром» предупредил, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата.