с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

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