Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
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с чего всё началось
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий вводить запрет на продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах площадью менее 20 кв. м, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях, сообщается на сайте
 нижней палаты российского парламента.
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