с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Экономика Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти» Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Политика Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство» 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

Футбол Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако» Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".

Армия и оружие Эрдоган предложил разрешить ядерное оружие для всех или запретить Эрдоган добавил, что обладание ядерной энергией должно быть либо запрещено для всех стран, либо для всех разрешено.

Общество Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.

Кино Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие» Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».

Кино Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.

Общество МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.

Здоровье Медики предупредили об опасности проживания в однокомнатных квартирах Медики предупредили. что проживание в однокомнатных квартирах может быть опасно для здоровья.

Единоборства Президент Хорватии призвала хорватских эмигрантов вернуться на родину Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, поздравив Хорватский братский союз (союз диаспор хорватов в Северной Америке) со 125-летием, призвала эмигрантов-хорватов вернуться на свою историческую родину.

Политика Трамп выдвинул ультиматум по вопросу о помощи Украине Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил во вторник, 24 сентября, что он отказался от военной помощи Украине из-за возмущения тем, что Соединенные Штаты осуществляют гораздо большие финансовые вложения в эту страну, чем европейские страны.

Политика Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".

Политика У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова» Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.

Футбол Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций» 2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.

Происшествия Заседание суда по УДО Александра Протасовицкого перенесли на 1 октября Клинцовский городской суд Брянской области перенес на 1 октября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в центре Москвы.

Политика Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Экономика Путин и Медведев обсудили бюджет Президент России и Премьер-министр обсудили параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Гаджеты Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.

Авто Новый автомобильный бренд появится в России Ожидается, что первые экземпляры нового бренда будут собраны в России в первом квартале 2020 года.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.