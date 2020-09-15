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Российская газета
Российская газета

Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров

С 1 января 2021 года в России запустят национальную систему прослеживаемости товаров (НСП). Если сейчас она работает в рамках эксперимента, то через несколько месяцев станет обязательной. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Государственной Думы во вторник, 15 сентября, приняли в первом чтении поправки
 в части первую и вторую Налогового кодекса РФ о создании национальной системы прослеживаемости товаров.
Государственная Дума РФ06:57
Подробнее о событии
Российская газета

Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров

Российская газета07:22
Интерфакс

Дума приняла в первом чтении поправки о нацсистеме прослеживаемости товаров

Интерфакс07:19
Дума ТВ

В РФ создадут национальную систему прослеживаемости товаров

Дума ТВ07:07
Парламентская газета

В России предлагают создать систему контроля за оборотом товаров

Парламентская газета07:27
Будущее России. Национальные проекты

Комитет Госдумы одобрил проект о создании национальной системы прослеживаемости товаров

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:45
ТАСС

Комитет ГД одобрил документ о правилах налогообложения контролируемых иностранных компаний

ТАССвчера в 05:11
Deita.ru

За товарами в России будут следить

Deita.ruвчера в 00:15

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REGNUM10:58
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РИА Новости10:55
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Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой

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Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах

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НТВвчера в 08:11
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