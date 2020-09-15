С 1 января 2021 года в России запустят национальную систему прослеживаемости товаров (НСП). Если сейчас она работает в рамках эксперимента, то через несколько месяцев станет обязательной. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.

С чего всё началось Депутаты Государственной Думы во вторник, 15 сентября, приняли в первом чтении поправки в части первую и вторую Налогового кодекса РФ о создании национальной системы прослеживаемости товаров. Государственная Дума РФ 06:57