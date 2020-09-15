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Российская газета
Российская газета

Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров

С 1 января 2021 года в России запустят национальную систему прослеживаемости товаров (НСП). Если сейчас она работает в рамках эксперимента, то через несколько месяцев станет обязательной. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Государственной Думы во вторник, 15 сентября, приняли в первом чтении поправки
 в части первую и вторую Налогового кодекса РФ о создании национальной системы прослеживаемости товаров.
Государственная Дума РФ06:57
Подробнее о событии
Российская газета

Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров

Российская газета07:22
Интерфакс

Дума приняла в первом чтении поправки о нацсистеме прослеживаемости товаров

Интерфакс07:19
Будущее России. Национальные проекты

Комитет Госдумы одобрил проект о создании национальной системы прослеживаемости товаров

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:45
Парламентская газета

В России предлагают создать систему контроля за оборотом товаров

Парламентская газета07:27
ТАСС

Комитет Госдумы одобрил отмену налогообложения НДС при продаже товаров и услуг банкротами

ТАССвчера в 04:46
Дума ТВ

В РФ создадут национальную систему прослеживаемости товаров

Дума ТВ07:07
Deita.ru

За товарами в России будут следить

Deita.ruвчера в 00:15

Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.
Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси
URA.Ru08:44
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В Госдуму внесли законопроект о минимальной почасовой оплате труда

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении минимального почасового уровня оплаты труда в 150 рублей при заключении срочных трудовых договоров на условиях неполного рабочего времени.
ТАСС07:49
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Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации.
RT на русскомвчера в 13:57
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Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиционной партии страны Светлана Тихановская высказалась на тему встречи главы РФ Владимира Путина и «нелегитимного» Александра Лукашенко, который по итогам выборов набрал наибольшее количество голосов.
Live24вчера в 07:31
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Завершено расследование в отношении собственника ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», собственником которого он является.
Известия08:46
5

АВВ установил систему электродвижения Azipod на новый паром Wasaline

Как отмечается, в сообщении пресс-службы АВВ, установка системы Azipod на борт парома была выполнена за одну неделю, а благодаря эффективности работы системы, экономия времени эксплуатации судна составит до четырех дней в год.
PortNews01:19

Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24
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Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях, как отдельной структуры подписал президент России Владимир Путин, документ 14 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.
ИА Красная Весна01:11
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Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК.
Коммерсантъ18:19
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