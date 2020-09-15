Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров
С 1 января 2021 года в России запустят национальную систему прослеживаемости товаров (НСП). Если сейчас она работает в рамках эксперимента, то через несколько месяцев станет обязательной. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.В источнике
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Комитет Госдумы одобрил отмену налогообложения НДС при продаже товаров и услуг банкротами
ТАСС14 сентября в 04:46
Комитет Госдумы одобрил проект о создании национальной системы прослеживаемости товаров
Будущее России. Национальные проекты14 сентября в 04:45