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Российская газета
Российская газета

Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров

С 1 января 2021 года в России запустят национальную систему прослеживаемости товаров (НСП). Если сейчас она работает в рамках эксперимента, то через несколько месяцев станет обязательной. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.В источнике
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Финмаркет

Законопроект правительства РФ о прослеживаемости товаров следует вносить в Госдуму отдельным законом, а не внесением поправок в НК

Финмаркет14 сентября в 07:06
Интерфакс

Дума приняла в первом чтении поправки о нацсистеме прослеживаемости товаров

Интерфаксвчера в 07:19
Парламентская газета

В России предлагают создать систему контроля за оборотом товаров

Парламентская газетавчера в 07:27
Российская газета

Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров

Российская газетавчера в 07:22
ТАСС

Комитет Госдумы одобрил отмену налогообложения НДС при продаже товаров и услуг банкротами

ТАСС14 сентября в 04:46
Будущее России. Национальные проекты

Комитет Госдумы одобрил проект о создании национальной системы прослеживаемости товаров

Будущее России. Национальные проекты14 сентября в 04:45
Deita.ru

За товарами в России будут следить

Deita.ru14 сентября в 00:15

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live2414 сентября в 04:41
37

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
676

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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В Иркутске начато рассмотрение резонансного дела насильника-убийцы

В Иркутском областном суде, по информации областного Следственного комитета РФ, во вторник, 15 сентября, начато рассмотрение уголовного дела об убийстве девушки водителем, подвозившим ее.
Вести.Ruвчера в 05:51
14

Искусственный интеллект может находить опасных водителей

Австралийские и малазийские учёные совместными усилиями разработали алгоритм для искусственного интеллекта (ИИ), при помощи которого в потоке можно безошибочно вычислять опасные для окружающих объекты.
Цензуры.Нет17:39
14