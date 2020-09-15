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Российская газета
Российская газета

Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров

С 1 января 2021 года в России запустят национальную систему прослеживаемости товаров (НСП). Если сейчас она работает в рамках эксперимента, то через несколько месяцев станет обязательной. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Государственной Думы во вторник, 15 сентября, приняли в первом чтении поправки
 в части первую и вторую Налогового кодекса РФ о создании национальной системы прослеживаемости товаров.
Государственная Дума РФ06:57
Подробнее о событии
Российская газета

Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров

Российская газета07:22
Дума ТВ

В РФ создадут национальную систему прослеживаемости товаров

Дума ТВ07:07
REGNUM

В России создается национальная система прослеживаемости товаров

REGNUM06:57
Интерфакс

Дума приняла в первом чтении поправки о нацсистеме прослеживаемости товаров

Интерфакс07:19
Парламентская газета

В России предлагают создать систему контроля за оборотом товаров

Парламентская газета07:27
Финмаркет

Законопроект правительства РФ о прослеживаемости товаров следует вносить в Госдуму отдельным законом, а не внесением поправок в НК

Финмаркетвчера в 07:06
Deita.ru

За товарами в России будут следить

Deita.ruвчера в 00:15

Бывший глава Удмуртии выступил в суде с последним словом

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении взяток на 140 млн руб. и доли в уставном капитале ООО «Удмуртстальмост», выступил 15 сентября в Завьяловском районном суде Удмуртии с последним словом.
Бывший глава Удмуртии выступил в суде с последним словом
Коммерсантъ10:49
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Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020

Копилка звёздных гостей на фестивале Comic-Con Russia 2020 продолжает пополняться новыми именами: помимо Дэйва Франко в мероприятии также примут участие Милла Йовович ("Пятый элемент", "Обитель зла", "Идеальный побег") и её супруг, режиссёр Пол У.С. Андерсон.
Российская газета08:02

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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