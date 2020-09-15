Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров
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С 1 января 2021 года в России запустят национальную систему прослеживаемости товаров (НСП). Если сейчас она работает в рамках эксперимента, то через несколько месяцев станет обязательной. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Государственной Думы во вторник, 15 сентября, приняли в первом чтении поправки
в части первую и вторую Налогового кодекса РФ о создании национальной системы прослеживаемости товаров.
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