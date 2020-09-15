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Российская газета
Российская газета

Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров

С 1 января 2021 года в России запустят национальную систему прослеживаемости товаров (НСП). Если сейчас она работает в рамках эксперимента, то через несколько месяцев станет обязательной. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Государственной Думы во вторник, 15 сентября, приняли в первом чтении поправки
 в части первую и вторую Налогового кодекса РФ о создании национальной системы прослеживаемости товаров.
Государственная Дума РФ06:57
Подробнее о событии
Российская газета

Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров

Российская газета07:22
Интерфакс

Дума приняла в первом чтении поправки о нацсистеме прослеживаемости товаров

Интерфакс07:19
Финмаркет

Законопроект правительства РФ о прослеживаемости товаров следует вносить в Госдуму отдельным законом, а не внесением поправок в НК

Финмаркетвчера в 07:06
Парламентская газета

В России предлагают создать систему контроля за оборотом товаров

Парламентская газета07:27
Дума ТВ

Поправки о системе прослеживаемости товаров поддержаны комитетом Госдумы к I чтению

Дума ТВвчера в 08:05
REGNUM

В России создается национальная система прослеживаемости товаров

REGNUM06:57
Deita.ru

За товарами в России будут следить

Deita.ruвчера в 00:15

ГТС Украины: взрыв газопровода не повлияет на транзит газа

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ТАСС14:09