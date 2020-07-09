Экономика

СаминвесторСаминвесторГосдума одобрила поправки в закон о потребительском займе

Сегодня, 9 июля 2020 года, Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в закон о потребительском кредите (займе), запрещающие банкам включать в кредитных договор пункт об обязательном наличии на счёте, с которого списываются платежи, неснижаемого остатка.
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Россиян хотят защитить от дополнительных услуг при оформлении кредитов

News.ru08 июля в 22:53

Банкам могут запретить накручивать проценты по кредитам

Парламентская газетавчера в 08:45

Госдума приняла в I чтении законопроект об ужесточении требований к потребкредитованию

ТАССвчера в 06:22

Принятые ГД поправки защитят граждан и бизнес и повысят доверие к банковской системе в целом

Государственная Дума РФвчера в 06:32

Банки не смогут навязывать допуслуги при выдаче потребительских кредитов

Вести.Ruвчера в 06:47

Россиян защитят от переплаты за кредиты

Deita.ru08 июля в 20:15

Госдума обсудит в I чтении запрет банкам навязывать допуслуги при выдаче потребкредитов

ПРАЙМ08 июля в 17:23
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Политика

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
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Общество

Три аэропорта Москвы заявили о готовности возобновить зарубежные рейсы

Московские аэропорты Шереметьево и Внуково готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили «РИА Новости» их представители в пятницу, 10 июля.
Известия 12:31
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Известия 10:09
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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
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Здоровье

ВОЗ выступила против возвращения полного карантина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса нового типа, но не исключает такой необходимости в некоторых странах, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
ТАСС 12:24
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Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай

Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа 07:25
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Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
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Армия и оружие

Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
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Автоспорт

Ландо Норрис потеряет три позиции на старте «Гран-при Штирии»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис оштрафован на три позиции на стартовой решетке «Гран-при Штирии», сообщает RaceFans.
Спорт-Экспресс 08:35
Армия и оружие

Украина отстрелялась «комплексом унижения» России

В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
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Футбол

В УЕФА проведена жеребьевка Лиги Европы

Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА были обозначены контуры оставшихся встреч Лиги Европы.
Вести.Ru 07:49
Армия и оружие

США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35

США одобрили продажу Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 на сумму более 23 миллиардов долларов.
Lenta.ru 02:23
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Общество

Храм Гроба Господня закрыли из-за коронавируса

Gazeta.SPb 10:06
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
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Кино

Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix

В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 03:53
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Футбол

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА перенесли на 16 июля

Футбольный матч 29-го тура Российской Премьер-лиги между столичными командами ЦСКА и "Локомотив" перенесли на 16 июля.
Москва 24 09:56
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Здоровье

В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса

С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
Evo-rus.com 07:44
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском 06:21
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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
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Общество

В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
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Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
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Общество

Температурный рекорд 9 июля зафиксирован в Екатеринбурге

В 1901 году 9 июля воздух прогрелся до + 33, 3 градусов, а сегодня этот температурный рекорд был побит – термометры показывали + 34 градуса, сообщает ИА "Уральский меридиан".
Вестник вчера в 07:05
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Армия и оружие

НАТО и Украина договорились усилить военное присутствие в Черном море

Военное дело 11:00
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Гаджеты

Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google

Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
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