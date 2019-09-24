Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Госдума определила, как посольство США вмешалось в дела России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что российские дипломаты намерены рассказать руководителям США и Германии, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
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Лингвисты сочли пост посольства США призывом митинговать в Москве 3 августа

РИА Новости03:15

В Госдуме рассказали о призывах посольства США выйти на митинг

Московский Комсомолец02:53

Комиссия Госдумы назвала вмешательством в дела России твит посольства США

Коммерсантъ03:56

Эксперты-лингвисты дали заключение о твите посольства США про митинги

РБК03:14

Пост посольства США в Twitter признали агитацией на митинг в Москве

Известия03:40

Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США

RT на русском02:22

В Думе намерены обсуждать вмешательство США в дела России с новым американским послом

ТАСС02:08
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Политика

В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН

Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета 06:58
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В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
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Ведомости вчера в 11:21
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По Крымскому мосту поехал первый поезд

По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.
Газета.Ru 06:58
Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
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РБК 07:04
Политика

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Глава украинского государства Владимир Зеленский ожидает, что встреча с американским президентом Дональдом Трампом будет мощной и предметной, сообщила во вторник пресс-служба украинского лидера.
РИА Новости 03:49
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк предложил новую концепцию развития подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на линии фронта в расчете на привлечение международных организаций.
Украина.ру 06:05
Происшествия

СК назвал заказчика нападения на дом Михаила Круга

Накануне в ведомстве назвали имя убийцы исполнителя — Круга застрелил член ОПГ Дмитрий Веселов, которому вместе с подельником Александром Агеевым поручили ограбить дом певца.
Известия 07:05
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Карпов стал первым футболистом 2002 года рождения, сыгравшим в РПЛ

Защитник ЦСКА Вадим Карпов стал первым футболистом 2002 года рождения, который сыграл в матче Российской Премьер-Лиги.
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Происшествия

Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован в Новочеркасске, сообщил телеграм-канал 112.
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Политика

В Челябинске состоялось первое заседание новой думы

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Жители украинского города Черкассы, пришедшие на концерт группы "Ляпис 98", не узнали фронтмена Сергея Михалка и вызвали полицию.
Life.ru вчера в 13:17
Футбол

The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022

Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал ввести ограничения в отношении доли иностранных онлайн-кинотеатров на российском рынке.
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Авто

Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто

Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 вчера в 08:42
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Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что просматривал запись задержания актера Павла Устинова на акции в центре Москвы и она вызвала у него вопросы.
Московский Комсомолец 06:49
Политика

Песков прокомментировал выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН

Политика России учитывает экологические вопросы, которые подняла в ООН юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, и уделяет много внимания борьбе с вызовами, которые в области климата стоят перед человечеством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Транспорт

«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок

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Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних

После несанкционированной акции 27 июля МВД сообщило о задержании 1074 человек, "ОВД-Инфо" - о 1373.
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Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
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Армия и оружие

Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы

Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.
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Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков

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Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

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Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что потребность в компенсации затрат на транспортировку наиболее актуальна для высокотехнологических отраслей.
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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