с чего всё началось

Госдума приняла закон об изменениях в списке дней воинской славы и памятных дат. Днем окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября вместо 2 сентября 1945 года.

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 176

Наука Канадские ученые сообщили, что ремдесивир эффективно останавливает репликацию вируса SARS-CoV-2 Исследователи из Университета Альберты опубликовали в The Journal of Biological Chemistry статью, в которой утверждается, что противовирусный препарат ремдесивир эффективно останавливает репликацию коронавируса.

Политика Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times. 257

Футбол Владелец «Ньюкасла» согласился продать клуб за 300 млн фунтов Консорциум приобретет 80-процентную долю в клубе, которым Эшли владеет на протяжении последних 13 лет, за 300 млн фунтов.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 418

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 47

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях. 6

Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 172

Политика В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости. 4

Кино Дейзи Ридли удивилась критике девятого эпизода «Звездных войн» Нью-Йорк, США, 14 апреля 2020, 13:42 — REGNUM Удивление массой критических высказываний в отношении девятого эпизода «Звездных войн» высказала актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая главную роль Рей.

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,7K

Общество Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Курский губернатор: «5 курян из 100 тысяч заражены коронавирусом» По данным главы региона, Курская область занимает десятое место в ЦФО среди 18 субъектов с показателем 5 заболевших на 100 тысяч населения. 7

Происшествия В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка. 3

Энергетика Цены на бензин на заправках России начали снижаться В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л. 11

Экономика Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники. 220