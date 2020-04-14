Политика
Российская газетаГосдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон об изменениях в списке дней воинской славы и памятных дат. Днем окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября вместо 2 сентября 1945 года.
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с чего всё началось
В законе предложено установить день воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».Государственная Дума РФ06:11
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В России появится новая памятная дата — День окончания Второй мировой войны
Государственная Дума РФ06:11
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
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Общество
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News.ru 04:46
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Политика
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Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
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Ранее 9111.ru писал, что россиянам предложили раздать деньги просто так.
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Шоу-бизнес
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Bimru.ru 09:22
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах
О своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.
Lenta.ru 13:06
Общество
Нарушителям самоизоляции в Подмосковье грозят уголовной ответственностью
«Злостным нарушителям грозят жесткие меры — вплоть до уголовной ответственности», — сказал Стрыгин.
REGNUM 14:18
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По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
Политика
В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском 13:00
Кино
Дейзи Ридли удивилась критике девятого эпизода «Звездных войн»
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REGNUM 06:42
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Здоровье
Курский губернатор: «5 курян из 100 тысяч заражены коронавирусом»
По данным главы региона, Курская область занимает десятое место в ЦФО среди 18 субъектов с показателем 5 заболевших на 100 тысяч населения.
Kursk.com вчера в 08:07
Происшествия
В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов
Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
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Цены на бензин на заправках России начали снижаться
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л.
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Экономика
Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55
Фигурное катание
Загитова рассказала о дружбе в фигурном катании
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что фигурное катание – это индивидуальный спорт, где «каждый сам за себя», сообщает «Р-Спорт».
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Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
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