В Афганистане силовики за сутки ликвидировали по меньшей мере 160 талибов

Силы обороны и безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 160 боевиков радикального движения "Талибан", еще более 100 получили ранения в девяти провинциях за последние сутки, передает агентство Пажвак со ссылкой на минобороны страны.