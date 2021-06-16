Госдума освободила от налога продавцов недорогой недвижимости
Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 млн руб. в год, а гаражей и нежилых помещений — до 250 тыс. руб.
Минимальный предельный срок владения, после которого доходы от продажи недвижимости полностью освобождаются от налога, составляет в общем случае пять лет, а в ряде случаев - три года (например, при продаже единственного либо унаследованного жилья).
Принятый в среду закон убирает необходимость подавать декларацию, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета.
Налогоплательщики могут получить освобождение от налогов при продаже недорогой недвижимости
Наш Оленегорск 14 июня в 10:00