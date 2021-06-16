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Госдума освободила от налога продавцов недорогой недвижимости

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 млн руб. в год, а гаражей и нежилых помещений — до 250 тыс. руб.
РБК
Минимальный предельный срок владения, после которого доходы от продажи недвижимости полностью освобождаются от налога, составляет в общем случае пять лет, а в ряде случаев - три года (например, при продаже единственного либо унаследованного жилья).
РИА Новости
Платить налог с таких сделок не потребуется.
Nord-News
Принятый в среду закон убирает необходимость подавать декларацию, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета.
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