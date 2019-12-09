Экономика
Наша версияГосдума отказалась облагать богатых более высокими налогами
Напомним, что два законопроекта были внесены отдельно друг от друга представителями КПРФ и «Справедливой России». В документе справедливороссов предлагалось обложить повышенным налогом лишь граждан, чей доход составляет более 24 миллионов рублей в год.
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Общество
На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Армия и оружие
Испытания атомной подлодки «Казань» продлили
Испытания головной атомной подлодки модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" продлили на несколько дополнительных выходов в море, заявил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек
Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение заключить под стражу 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году.
Происшествия
Чайка лично прекратил уголовное дело о преследовании двух бизнесменов
Генеральный прокурор России Юрий Чайка лично прекратил уголовное дело о преследовании двух фигурантов «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Политика
Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова
Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Спорт
Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020
Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.
Шоу-бизнес
Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста
На проведении ДНК-теста своему сыну настаивала бывшая жена Мухаммада V Оксана Воеводина, чтобы доказать, что она была верна супругу.
Экономика
Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом поддержал инициативу министерства финансов о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Политика
В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
Политика
В Верховной Раде вновь подрались депутаты
В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки
В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу, защитившего Ротару от травли
Армия и оружие
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Политика
Зеленский назвал сложными переговоры с Путиным
Происшествия
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Политика
Памфилова назвала выборы в Мосгордуму «поводом» для протестов
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что выборы в Мосгордуму были не «причиной», а «поводом» для протестов.
Экономика
Ключи от квартир получат еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков
Ключи от квартир получат более 1,4 тысячи дольщиков. Дольщикам еще 20 домов решено выплатить денежные компенсации.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Происшествия
В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка
В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Экономика
В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов
Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций.
Футбол
Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора», лидирующего в ФНЛ
Главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Игорь Меньщиков покидает своё пост, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Культура
Google назвал самые популярные фильмы в России
Специалисты корпорации составили список самых популярных фильмов и сериалов в России за 2019 год.