Экономика

Наша версияНаша версияГосдума отказалась облагать богатых более высокими налогами

Напомним, что два законопроекта были внесены отдельно друг от друга представителями КПРФ и «Справедливой России». В документе справедливороссов предлагалось обложить повышенным налогом лишь граждан, чей доход составляет более 24 миллионов рублей в год.
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Депутаты Госдумы защитили богатых от высоких налогов

Профиль04:24

Госдума отклонила законопроекты на повышенный налог для богатых

News.ru00:33

Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Красная весна09 декабря в 11:47

Депутаты хотят дополнить закон о курении

Общественное телевидение Россиивчера в 06:12

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридус09 декабря в 17:15

В Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

Амур.инфовчера в 21:26

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09 декабря в 09:06
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Общество

На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков

Большое Радио вчера в 04:50
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Коммерсантъ вчера в 14:52
Армия и оружие

Испытания атомной подлодки «Казань» продлили

Испытания головной атомной подлодки модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" продлили на несколько дополнительных выходов в море, заявил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
РИА Новости 04:36
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение заключить под стражу 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году.
RT на русском 05:23
Происшествия

Чайка лично прекратил уголовное дело о преследовании двух бизнесменов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка лично прекратил уголовное дело о преследовании двух фигурантов «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
ФедералПресс 02:08
Политика

Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова

Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 04:49
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Спорт

Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020

Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.
Вести.Ru 03:55
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Шоу-бизнес

Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста

На проведении ДНК-теста своему сыну настаивала бывшая жена Мухаммада V Оксана Воеводина, чтобы доказать, что она была верна супругу.
Рамблер вчера в 06:28
Экономика

Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом поддержал инициативу министерства финансов о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Российская газета 05:44
Политика

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
RT на русском вчера в 12:28
Политика

В Верховной Раде вновь подрались депутаты

В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты.
Lenta.ru 06:00
Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09 декабря в 07:20
Общество

Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки

В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.
Известия 01:14
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Шоу-бизнес

Успенская раскритиковала Лозу, защитившего Ротару от травли

URA.Ru вчера в 22:19
Армия и оружие

Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Lenta.ru вчера в 07:37
Политика

Зеленский назвал сложными переговоры с Путиным

VSE42.RU вчера в 03:05
Происшествия

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
Политика

Памфилова назвала выборы в Мосгордуму «поводом» для протестов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что выборы в Мосгордуму были не «причиной», а «поводом» для протестов.
Росбалт 04:12
Экономика

Ключи от квартир получат еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков

Ключи от квартир получат более 1,4 тысячи дольщиков. Дольщикам еще 20 домов решено выплатить денежные компенсации.
Российская газета 03:45
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Происшествия

В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка

В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Российская газета 05:34
Экономика

В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций.
RT на русском 04:07
Футбол

Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора», лидирующего в ФНЛ

Главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Игорь Меньщиков покидает своё пост, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
News.ru 05:56
Культура

Google назвал самые популярные фильмы в России

Специалисты корпорации составили список самых популярных фильмов и сериалов в России за 2019 год.
Культуромания 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
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